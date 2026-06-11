Challenges of the 2026 FIFA World Cup

The 2026 FIFA World Cup, to be held in the United States, Mexico, and Canada, will present a significant challenge to the physical fitness of players due to the extreme heat, altitude, and long distances between venues. A study commissioned by FIFPRO estimates that 26 of the 104 matches will be played in conditions that pose a risk to the players. The final, two quarter-final matches, and the match for third place are among the matches at risk. The geographical expanse of the tournament, with distances between venues ranging from 4,300 to 4,000 kilometers, will also contribute to fatigue accumulation. The tournament will feature 48 teams, eight more than in previous editions, and will be held in 16 stadiums across 39 days of competition.

Este jueves comienza el desafío para los físicos de los jugadores, ya que es el primer Mundial en el que se disputarán más partidos -con más selecciones y una ronda de dieciseisavos de final- y en el que se disputarán en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El calor extremo será parte de la historia del Mundial, con el riesgo que implica tanto para los jugadores como para los aficionados. Un estudio encargado por la FIFPRO calcula que 26 de los 104 partidos se van a jugar en condiciones que representan un riesgo para los jugadores. Entre ellos, la final, dos partidos de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto.

Además, los desplazamientos entre las distintas sedes, que abarcan un total de tres husos horarios, generarán fatiga acumulada independientemente del número de husos horarios. La geografía tan amplia del Mundial, con distancias entre sedes de hasta siete horas, también será un factor decisivo. La carga competitiva de los jugadores es muy alta, y la fisiología humana puede ser un factor decisivo para el rendimiento de los equipos.

Algunas medidas para mitigar los efectos del calor y del 'jet lag' son la aclimatación a las altas temperaturas, la exposición a la luz a última hora del día para retrasar el ritmo circadiano, y la exposición a la luz de la mañana para adelantarlo. También se recomienda ajustar los horarios de las comidas locales, no tomar cafeína, alcohol ni ultraprocesados, y tomar medidas compresivas para los miembros inferiores durante los viajes





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

2026 FIFA World Cup Challenges Extreme Heat Altitude Long Distances Geography Fatigue Accumulation Jet Lag Acclimatization Exposure To Light Adjusting Meal Times Comprehensive Measures Physical Fitness Physical Demands Physical Challenges Physical Demands Of The 2026 FIFA World Cup Physical Challenges Of The 2026 FIFA World Cup Physical Demands Of The 2026 FIFA World Cup Physical Challenges Of The 2026 FIFA World Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigan a la FIFA por ventas engañosas de boletos y precios inflados en el Mundial 2026Por presuntas ventas engañosas de boletos del Mundial 2026, Texas abrió una nueva investigación contra la FIFA

Read more »

México vs. Sudáfrica mundial FIFA 2026: el ganador según la IALos equipos inaugurales podrían ofrecer un show con un resultado poco sorprendente, de acuerdo con las aspiraciones de los hinchas.

Read more »

Shakira realizó último ensayo de su presentación en la inauguración del mundial FIFA 2026A menos de 24 horas del pitazo inicial, la estrella colombiana confirmó que sus ensayos terminaron y que está preparada para hacer historia en la apertura del torneo. Interpretará el tema oficial ‘Dai Dai’ junto al nigeriano Burna Boy.

Read more »

Airbnb ofrece alojamiento y entradas gratuitas para la Copa Mundial de la FIFA 2026Los fanáticos que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán una nueva alternativa para asegurar alojamiento y acceso a los partidos. Airbnb ha informado que algunos alojamientos seleccionados en las 16 ciudades anfitrionas del torneo incluirán boletos gratuitos para encuentros del campeonato, desde la fase de grupos hasta la final.

Read more »