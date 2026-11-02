Champions League 2026/27: Resultados del martes 3 de noviembre y alineaciones clave

Análisis detallado de los partidos de la cuarta fecha de la UEFA Champions League 2026/27. Galatasaray, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid y PSG buscan la victoria este 3 de noviembre.

La cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 inicia su cronómetro este martes 3 de noviembre con cuatro duelos de alta intensidad que definirán las aspiraciones de clasificación. Los equipos colombianos son protagonistas centrales en dos de los compromisos del calendario, con Dávinson Sánchez defendiendo la portería del Galatasaray y Luis Suárez liderando el ataque del Sporting de Lisboa.

Colombianos en el foco europeo

Tanto el Galatasaray como el Sporting de Lisboa enfrentan sus encuentros a primera hora del día, específicamente a las 11:45 a. m. Los seguidores pueden seguir estas transmisiones exclusivas a través de los canales ESPN y la plataforma Disney+. La situación actual de ambos clubes es crítica, ya que ninguno se encuentra entre los ocho primeros clasificados con cupo directo a los octavos de final, pero se mantienen entre los veinticuatro equipos que disputarán los playoffs previos en febrero.

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En el Rams Park Stadium de Estambul, el Galatasaray busca asegurar su segundo triunfo continental frente al Stuttgart de Alemania. Dávinson Sánchez es un pilar fundamental en la zaga para intentar neutralizar al rival alemán. El conjunto turco necesita vencer para salir de la vigésima tercera posición y acercarse a la clasificación directa, tras haber derrotado al Lille en Francia por 4-2 el pasado miércoles 21 de octubre.

El Sporting de Lisboa, ubicado en la duodécima casilla con seis puntos, llega a este partido tras una derrota local ante el LASK Linz por 2-3. Luis Suárez fue la figura en las tres primeras jornadas, anotando un doblete crucial contra el equipo austríaco. La gran incógnita para el delantero colombiano es la destitución reciente del director técnico Rui Borges, quien fue el responsable de traer al jugador al club blanquiverde.

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Atleti y Bayern en el Metropolitano

El duelo de mayor calibre del día se disputa a las 2:00 p. m. en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde el Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich. El conjunto bávaro llega sin el delantero Luis Díaz por lesión, aunque comparte avances de su recuperación. El Bayern informó que Díaz completó su primera sesión de entrenamiento individual el lunes por la mañana tras trabajar intensamente.

El equipo inglés del Bayern cuenta con la presencia de Harry Kane, recientemente galardonado con el Balón de Oro, quien enfrentará su primer gran examen europeo contra un Atlético dirigido por Diego Simeone. El técnico argentino llegó a la rueda de prensa elogiando a Kane, describiéndolo como un hombre gol siempre comprometido con el trabajo. Simeone viene de igualar el récord de 344 triunfos en la Liga de España, igualando a Luis Aragonés.

Líderes y crisis en otros encuentros

El actual campeón Paris Saint-Germain visita al Villarreal en el estadio La Cerámica, buscando un pleno de 12 puntos que lo acerque definitivamente a la siguiente fase. Por su parte, Unai Emery regresa al Camp Nou con el Aston Villa, segundo con nueve puntos, para enfrentar al Barcelona dirigido por Hansi Flick. Flick destacó que Emery es uno de los mejores entrenadores de Europa en el momento actual.

El Manchester United enfrenta una crisis interna y debe ganar ante la Roma en Old Trafford, mientras el Inter de Milán llega golpeado tras perder el derbi ante el Milan por 3-1. El Inter debe vencer al Feyenoord en Róterdam, y el LASK Linz busca su segunda victoria consecutiva ante el Slovan Bratislava. Finalmente, el Bodø/Glimt juega en Dinamarca contra el Lille francés.