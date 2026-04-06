Champions League: Cuartos de Final al Rojo Vivo

La Champions League entra en su fase decisiva con los cuartos de final, prometiendo duelos épicos entre los mejores equipos de Europa. Descubre los horarios, los cruces y las expectativas de esta emocionante etapa del torneo.

La Orejona, el trofeo más codiciado en el fútbol europeo, se encuentra en juego una vez más, con el inicio de la fase de cuartos de final de la Champions League . Esta etapa crucial marca el comienzo de la recta final del torneo, donde cada partido define el destino de los equipos aspirantes a la gloria. La UEFA ha establecido un calendario apretado, con los partidos de ida programados para esta semana, prometiendo enfrentamientos de alta tensión y emociones fuertes.

Los equipos más destacados del continente se medirán en duelos épicos, buscando dar el primer paso hacia la gran final. La programación, diseñada para maximizar la atención de los aficionados, mantiene un horario unificado, creando una experiencia global de seguimiento de la competencia. Los encuentros se disputarán entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, con cuatro enfrentamientos que aseguran intensidad, la presencia de grandes figuras en el campo y series abiertas de cara a los decisivos partidos de vuelta.\Los cuartos de final de la Champions League presentan cuatro cruces que capturan la atención del mundo futbolístico. Los emparejamientos confirmados son: Barcelona vs. Atlético de Madrid y París Saint-Germain vs. Liverpool. Estas series prometen un alto nivel de competencia, con equipos que han demostrado su valía en el torneo y que cuentan con plantillas repletas de talento. Cada eliminatoria se jugará a doble partido, comenzando con los encuentros de ida esta semana. La UEFA ha unificado el horario de inicio de todos los partidos de ida, una decisión que permite que la afición de todo el mundo siga la acción de manera simultánea. En Colombia, los partidos están programados para las 2:00 p.m., un horario habitual para las fases finales del torneo. En otros países, los horarios varían, pero la UEFA se ha asegurado de que la experiencia de seguir los partidos sea fluida y accesible para todos los aficionados, con horarios adaptados a las diferentes zonas horarias. Este esquema globalizado busca concentrar la atención en cada día de competencia, amplificando la emoción y la expectación de los aficionados.\La acción comenzará el martes 7 de abril con dos partidos que abrirán la serie. Los encuentros programados son: Sporting Clube de Portugal vs. Arsenal y Real Madrid vs. Bayern Múnich. El duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich es, sin duda, uno de los más atractivos de la fase, enfrentando a dos clubes históricos de la Champions League que vuelven a verse las caras en una instancia decisiva. Al mismo tiempo, el partido entre Sporting y Arsenal también genera expectativas, dados el rendimiento actual de ambos equipos en el fútbol europeo. La jornada continuará el miércoles 8 de abril con los dos partidos restantes de los cuartos de final, manteniendo el mismo horario. Los compromisos de ese día son: Barcelona vs. Atlético de Madrid y París Saint-Germain vs. Liverpool. El enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid destaca por ser un duelo entre dos equipos del mismo país, con una intensa rivalidad que se traslada al escenario europeo. Por otro lado, el choque entre PSG y Liverpool reúne a dos clubes con una destacada presencia reciente en competiciones internacionales, lo que anticipa una serie abierta y de alto nivel. Tras los partidos de ida, la definición de las series se llevará a cabo la semana siguiente, con los partidos de vuelta programados para el 14 y 15 de abril, también con horario unificado de las 2:00 p.m. en Colombia. En estos partidos se definirán los equipos que avanzarán a las semifinales, una etapa en la que solo los mejores de cada serie lograrán su clasificación. Los resultados de esta semana serán cruciales para encarrilar las eliminatorias, pero la clasificación final se decidirá en los segundos encuentros, donde cada equipo buscará asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo, y así, seguir soñando con levantar la ansiada Orejona





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