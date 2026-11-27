Chapecoense conmemora el décimo aniversario del accidente aéreo de 2016 con un homenaje en Arena Condá, mientras el club asegura la caída a la segunda división.

El Club Atlético Chapecoense conmemorará este sábado el décimo aniversario del trágico accidente aéreo que cambió la historia del fútbol sudamericano, una fecha marcada por el duelo y la resiliencia. La institución, fundada en 1973 y ubicada en la ciudad de 250.000 habitantes de Chapecó, en el sur de Brasil, celebrará la memoria de las víctimas con un homenaje especial ante su afición durante el partido correspondiente a la liga brasileña.

Homenaje y Realidad Deportiva Actual

El recordatorio de la fatalidad, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2016, coincidió con la victoria por 3-0 ante Palmeiras en el estadio Arena Condá, donde se desplegó un pancarta con el mensaje "Para siempre recordados". A pesar de la emotividad del acto, el club enfrenta una dura realidad deportiva al haber sido descendido a la segunda división, Serie B, tras terminar en la última posición del campeonato. Esta caída coincide con un nuevo ciclo de dificultades financieras y deportivas que el equipo, conocido cariñosamente como El Chape, ha intentado superar durante la última década.

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El Accidente y el Impacto Humano

La tragedia ocurrió cuando el avión de la aerolínea LaMia, que transportaba al equipo a Medellín para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, se estrelló por falta de combustible. El siniestro dejó un saldo de 71 muertos de los 77 ocupantes, de los cuales 49 eran parte de la delegación del club Chapecoense, incluyendo jugadores, directivos y cuerpo técnico. Sobrevivieron solo tres futbolistas: Jakson Follmann, quien perdió su pierna derecha y no pudo continuar su carrera, Neto, quien se retiró en 2019 debido a graves dolores físicos, y Alan Ruschel, quien anunció su retiro hace apenas dos semanas.

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Reconstrucción Institucional y Financiera

La recuperación del club requirió una labor monumental dirigida por Rui Costa, nombrado director de fútbol tras el desastre, quien encontró velas encendidas en los vestuarios como símbolo de la voluntad de la comunidad. Con el apoyo solidario de otros clubes que renunciaron a cobrar transferencias y la cesión del trofeo de la Copa Sudamericana por parte de Atlético Nacional, Chapecoense logró regresar a las canchas. Sin embargo, las deudas acumuladas por indemnizaciones y la caída de ingresos llevaron al club a un proceso de recuperación judicial en 2022 por un monto de 18,8 millones de dólares, del cual pudo salir en el último año.

Desafíos Económicos y Proyección Futura

Las dificultades económicas persisten, ya que el descenso a Serie B impactará nuevamente en las finanzas de una institución que actualmente tiene el valor de mercado de nómina más bajo del fútbol brasileño, estimado en 24 millones de dólares según Transfermarkt. Esta cifra es diez veces menor a la de clubes como Flamengo o Palmeiras, lo que explica el pobre desempeño defensivo, con 74 goles encajados, y ofensivo, con solo 37 goles marcados. El entrenador Vinícius Bergantín declaró que el objetivo es el retorno a la Serie A en un año, mientras jugadores como Miguel Carvalho, autor de su primer gol, mantienen la esperanza de resurgir con el apoyo del "campeón eterno".