Charles Leclerc se ausenta del GP de Brasil tras el nacimiento de su hija

El piloto de Ferrari no participará en las prácticas del GP de Brasil para asistir al nacimiento de su hija en Mónaco, delegando el monoplaza a Dino Beganovic.

El piloto monegasco Charles Leclerc decidió que una milésima de segundo no podía restar el momento de ser padre. El 3 de noviembre se unió a su esposa Alexandra Saint Mieux en el nacimiento de Bianca en el Principado de Mónaco, y, por ello, se retiró de las primeras prácticas del Gran Premio de Brasil

Ausencia de Leclerc del GP de Brasil

Dino Beganovic asume el rol de piloto secundario

Leclerc, quien acabara la carrera de México en cuarto lugar, no podrá estar en Interlagos este viernes 6 de noviembre. La decisión de la escudería Ferrari fue clara: Dino Beganovic externos asumirá el volante en las sesiones libres y podrá competir el domingo.

Beganovic, que recientemente integró el esquema como conductor auxiliar de la escudería, condujo los monoplazas en las sesiones de prueba tras la ausencia de Leclerc. El monegasco también emitió un comentario sobre su ausencia: no se perderá una carrera, pero desea pasar más tiempo en casa. 'Podría llegar un poco tarde, pero participaré el domingo', explicó el piloto.

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Impacto en el campeonato y la familia

Aunque el equipo requerirá un cambio de ritmo con el nuevo conductor, la familia de Leclerc destaca que Bianca es su mayor motivación. En un mensaje publicado en las redes sociales de su esposa, se reveló la llegada de la niña y la alegría que sentaron el nacimiento en la misma localidad donde el piloto nació.

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Próximos pasos en Interlagos

El Gran Premio de Brasil anunciará la clasificación final de las prácticas y la posición de cada piloto en la imposición de la parrilla de salida el domingo jueves. La participación de Beganovic será determinante para acercar al equipo a la cota alta y mantener el nivel de competitividad del monoplaza.

La presencia de Leclerc en su celebración familiar y el compromiso de Ferrari por seguir compitiendo con un piloto de alta calidad vinculados a los próximos ajustes del campeonato, con la vista puesta en la 2026 y la próxima temporada de Formula Uno y la transición de Andrea Kimi Antonelli como ganador de la F1 2026.