Charry critica la primera sentencia de la JEP: 'Resultado de lo negociado con las FARC'

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry analiza la primera sentencia de la JEP, señalando que es un reflejo de los acuerdos con las FARC y cuestionando la efectividad de la reparación a las víctimas. Destaca las diferencias con posibles condenas a través de la justicia ordinaria y critica la inclusión de la Fuerza Pública en el proceso.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry ha expresado su opinión sobre la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ), argumentando que esta decisión es el resultado directo de las negociaciones llevadas a cabo hace aproximadamente diez años, durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ).

El tribunal transicional ha sancionado a los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko'; Pastor Alape; Jesús Toncel Redondo, 'Joaquín Gómez'; Jaime Alberto Parra Rodríguez, 'El Médico’; Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’; y Rodrigo Granda Escobar, también conocido como ‘Ricardo Téllez’, con ocho años de trabajos restaurativos. En declaraciones realizadas en el programa 'Vélez por la mañana', conducido por el periodista Luis Carlos Vélez, el experto señaló que el Acuerdo de La Habana, mediante la justicia transicional y penas alternativas, implementó una excepción a los graves delitos cometidos por las FARC, con el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera. Sin embargo, Charry enfatiza que la paz y la convivencia deseadas no se han logrado, lo que ha convertido estas excepciones en un posible incentivo para futuras negociaciones con el Estado. \El constitucionalista profundizó en su análisis, explicando que la condena impuesta a los siete miembros del secretariado de las FARC representa menos de un día de trabajo por cada una de las 21.396 víctimas de la guerrilla. Charry estableció un contraste notable entre esta condena y la potencial condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una acusación de 12 años por presuntos delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, tramitada a través de la justicia ordinaria. Charry subraya la disparidad entre la condena a los exlíderes de las FARC, responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo el secuestro de más de 4.000 personas y un total de más de 21.000 víctimas, según la propia JEP. El jurista resalta que hasta el momento, las FARC no han llevado a cabo una reparación efectiva a las víctimas, un principio fundamental de la JEP, que prioriza la reparación integral sobre las penas privativas de la libertad. Se menciona que las FARC entregaron recursos irrisorios y algunos elementos de provisión a los combatientes, pero no se ha evidenciado una reparación adecuada a las víctimas. \Finalmente, Charry expresa su desacuerdo con la inclusión de miembros de la Fuerza Pública, incluyendo el Ejército, en el marco de la JEP. Argumenta que las lógicas jurídicas e institucionales que rigen a las fuerzas armadas difieren significativamente de la lógica empleada para alcanzar la paz y la reconciliación social. Considera que la mezcla de estas lógicas dificulta el cumplimiento de los objetivos de la justicia transicional y la construcción de una paz duradera. El análisis de Charry pone de relieve la complejidad y los desafíos inherentes a la implementación de la justicia transicional en Colombia, destacando las tensiones entre la búsqueda de la paz y la reparación de las víctimas, así como las posibles consecuencias de las decisiones tomadas en el proceso





JEP FARC Juan Manuel Charry Acuerdo De Paz Víctimas Justicia Transicional Álvaro Uribe Vélez

