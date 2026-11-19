El artista boricua Elmer Figueroa Arce, conocido como Chayanne, inicia su gira por cuatro ciudades colombianas con un show de dos horas que incluye sus mayores éxitos y coreografías precisas.

El pasado 12 de noviembre, Elmer Figueroa Arce, ampliamente reconocido mundialmente como Chayanne, dio inicio oficial a su nueva gira musical en territorio colombiano. Este recorrido artístico, denominado Bailemos Otra Vez Tour, cubre cuatro grandes centros urbanos: Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá. El artista boricua consolida así su presencia en el país tras una exitosa etapa previa en el escenario nacional.

Regreso histórico a Medellín y Bogotá

Chayanne llega a Medellín después de una ausencia significativa de más de cuatro años. La última vez que pisó este escenario fue en septiembre de 2019, tras completar un periodo de 27 años sin presentarse en vivo en la ciudad. Aquel concierto, realizado en el Estadio Metropolitanos, fue descrito por la prensa y el público como un evento apoteósico. La fanaticada, contenida durante casi tres décadas, disfrutó de una noche tan memorable que el propio artista y los asistentes prometieron reencontrarse cuando retornara a la capital antioqueña.

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En la capital, el retorno se suma a los seguidores que no pudieron asistir a los conciertos anteriores o quienes desean vivir la experiencia en el escenario actual. El artista ha aprovechado esta conexión emocional con humor en sus redes sociales, preguntando en la plataforma X si ya les avisaron a sus mamás por su llegada. Esta interacción refleja el cariño que le tienen las mujeres que fueron sus fanáticas en las décadas de 1980 y 1990, momento en que se consolidó como un amor platónico para esa generación.

Estructura del show y duración del espectáculo

Elmer Figueroa Arce mantiene un ritmo inagotable en sus presentaciones, con shows que duran aproximadamente dos horas. La producción incluye un set list cuidadosamente seleccionado entre sus numerosos éxitos de varias décadas. La primera parte del recital combina canciones nuevas con clásicos históricos como El centro de mi corazón, Provócame y Caprichosa. Esta selección inicial está diseñada para conectar inmediatamente con la memoria musical de la audiencia.

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Posteriormente, el espectáculo transita hacia un segmento romántico que incluye temas como Volver a nacer, Tu pirata soy yo y Completamente enamorados. El cierre del show se centra en el baile, un elemento indispensable en la carrera del puertorriqueño. Las canciones finales como Palo bonito, Este ritmo se baila así y Fiesta en América invitan al público a participar activamente. Otras pistas incluidas en la lista son Humanos a Marte, Madre Tierra, Dejaría todo, Tiempo de vals, Bailando bachata y Torero.

Logística en Daviarena y experiencia del espectador

La Daviarena de Medellín enfrenta una intensa agenda este fin de semana con cuatro conciertos consecutivos. Chayanne será el primer artista internacional en presentarse en este recinto después de su inauguración por parte de Juanes. La organización ha preparado un protocolo estricto para que el montaje y desmontaje de cada acto se realice en tiempo récord. Los asistentes reciben instrucciones claras para utilizar el sistema de transporte Metro para llegar y salir del evento.

La periodista Lorayne Solano Naizzir, quien asistió al concierto del 14 de noviembre en Barranquilla, elogió la precisión técnica del artista. Destacó la afinación vocal, el baile impecable y la capacidad del artista para no agitarse durante la presentación. La crítica señaló que la impecabilidad de la actuación resulta maravillosa. Chayanne mantiene esta calidad apoyándose en coristas, una banda sólida, bailarines seleccionados en casting y una gestión experta de los tiempos y la energía en escenario.