Chevrolet ofrece financiación a 0% de interés por 60 meses en todo su portafolio hasta el 30 de noviembre de 2026. Conoce los requisitos y beneficios.

Chevrolet ha confirmado la ampliación de su campaña de financiamiento con una tasa de interés del 0 % para la adquisición de vehículos nuevos en Colombia. Esta iniciativa, vigente para el mes de noviembre de 2026, permite a los clientes financiar el capital total del automóvil con una tasa cero durante un plazo máximo de 60 meses. La oferta está respaldada directamente por GM Financial y abarca todo el portafolio de la marca, incluyendo automóviles, SUV, vehículos eléctricos y pickups.

Ampliación del Portafolio de Financiamiento

La estrategia de financiación de Chevrolet, que inicialmente se limitaba a modelos específicos, ahora cubre todos los vehículos particulares incluidos en la promoción comercial actual. Esta decisión representa una evolución significativa respecto a las ofertas anteriores de la marca en el país, buscando democratizar el acceso a vehículos de última generación. Los compradores interesados pueden acceder a esta línea de crédito en los concesionarios autorizados, donde recibirán asesoría personalizada sobre los modelos disponibles y las condiciones exactas del plan.

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Contexto de 115 Años de la Marca

Este lanzamiento estratégico coincide con la celebración de los 115 años de historia de Chevrolet en el mercado colombiano. La marca utiliza esta oportunidad histórica para marcar un nuevo momento en su trayectoria, alejándose de los descuentos comerciales tradicionales para ofrecer beneficios financieros a largo plazo. La campaña busca reafirmar el compromiso de Chevrolet con diferentes generaciones de usuarios en el país, consolidando su presencia mediante alternativas que facilitan la renovación de flotas y la primera adquisición de un vehículo propio.

Impacto Financiero para los Consumidores

Uno de los aspectos centrales de esta propuesta es que no se generan intereses sobre el capital financiado durante el plazo establecido de hasta 60 meses. Esto se traduce en una diferencia tangible en el costo total de adquisición, permitiendo a los compradores evaluar con mayor claridad sus pagos mensuales. En un mercado donde las condiciones de financiación son determinantes para la decisión de compra, esta herramienta ofrece una ventaja competitiva significativa para quienes desean adquirir un vehículo nuevo sin asumir cargas de interés adicionales.

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Tecnología OnStar en la Promoción

Además de los beneficios financieros, toda la gama de vehículos participante en la campaña está conectada con OnStar, la plataforma tecnológica exclusiva de Chevrolet. Esta servicio brinda seguridad, asistencia y conectividad las 24 horas del día y los 7 días de la semana, agregando valor al producto final. La integración de esta tecnología refuerza la oferta de la marca, combinando la accesibilidad económica con la innovación en movilidad inteligente para los usuarios colombianos.

Cronograma y Zonas de Aplicación

La oportunidad de acceder a esta financiación está vigente exclusivamente para las solicitudes de crédito recibidas hasta el 30 de noviembre de 2026. Los interesados en la región de Antioquia, especialmente en Medellín y otros municipios circundantes, pueden visitar las vitrinas de los concesionarios participantes para conocer los detalles operativos. La aplicación de la oferta está sujeta a las condiciones comerciales y financieras vigentes, por lo que se recomienda verificar los requisitos específicos en las oficinas autorizadas antes de tomar una decisión de compra definitiva.