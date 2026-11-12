Chevron invierte 100 millones para reforzar suministro de combustible en Colombia

La petrolera Chevron anuncia una inversión de 100 millones de dólares en Colombia para ampliar la red de estaciones y asegurar el abastecimiento ante la creciente demanda de gasolina y diésel.

La multinacional energética Chevron ha anunciado una inversión estratégica de 100 millones de dólares en Colombia con el objetivo de fortalecer su infraestructura de comercialización y garantizar el suministro de combustibles en un mercado con demanda creciente. Esta decisión financiera se enmarca en la necesidad de adaptarse al aumento constante del consumo nacional de gasolina y diésel, así como en la limitación de capacidad de las refinerías locales para satisfacer toda la demanda interna.

Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron, reveló que actualmente el país depende de las importaciones para cubrir el 40% de la gasolina que se consume dentro de sus fronteras. Esta cifra podría alcanzar aproximadamente el 50% para el año 2031 debido al crecimiento poblacional y económico. Además, hasta el 20% del combustible de aviación también se adquiere en el exterior, lo que subraya la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento nacional frente a la capacidad operativa de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

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Expansión de infraestructura y terminales

Los recursos asignados por Chevron se destinarán exclusivamente al segmento de aguas abajo, que incluye las actividades de refinación, almacenamiento y comercialización. La compañía proyecta la apertura de 200 nuevas estaciones de servicio Texaco en todo el territorio colombiano en los próximos años, aunque la ubicación exacta será definida por inversionistas independientes que evalúan la demanda en cada ciudad y departamento.

Una parte significativa de la inversión se enfocará en la renovación y ampliación de las terminales de combustible estratégicas ubicadas en San Andrés, Cartagena, Medellín, Bogotá, Yumbo y Buenaventura. En el caso específico de la terminal de Medellín, que lleva 65 años abasteciendo a 114 estaciones en Antioquia y Chocó, Chevron invertirá más de 2 millones de dólares durante los primeros años de ejecución del proyecto.

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Reformas regulatorias para la importación

Alejandro Riveros enfatizó la necesidad de que el Gobierno colombiano avance hacia una regulación más flexible para eliminar barreras administrativas que dificultan la importación eficiente de combustibles. Actualmente, la normativa rígida limita la capacidad de los agentes privados para ingresar al mercado, lo que impacta directamente en la seguridad del abastecimiento nacional ante la insuficiencia de la producción local.

Es fundamental que las autoridades continúen ajustando las normas para facilitar la importación de Jet A, un combustible de aviación derivado del queroseno. Aunque Colombia utiliza principalmente Jet A-1, el Jet A se consigue con mayor facilidad en el mercado regional y puede resultar más económico. Las aerolíneas han solicitado al Gobierno permitir su importación y producción para optimizar costos operativos.

Sostenibilidad de los combustibles líquidos

La empresa mantiene que seguirá siendo necesario depender de la gasolina y el diésel durante muchos años, dado que Colombia cuenta con aproximadamente 21 millones de motocicletas y automóviles que funcionan con estos carburantes. La electrificación del parque automotor se presenta como una opción válida, pero reemplazar toda la flota por vehículos eléctricos es un proceso costoso y prolongado que apenas está comenzando.

El plan de expansión de Chevron en Colombia no solo busca fortalecer la infraestructura logística, sino que también se proyecta generar más de 2.000 empleos directos e indirectos. Esta iniciativa refleja la convicción de que los combustibles líquidos seguirán siendo la columna vertebral del transporte nacional en el mediano plazo, requiriendo una colaboración estrecha entre el sector privado y las políticas gubernamentales para asegurar su disponibilidad.