Chevron invierte US$100 millones en Colombia para modernizar infraestructura

Chevron anuncia una inversión de US$100 millones para mejorar terminales y estaciones Texaco en Colombia, generando empleo y fortaleciendo la logística energética desde 2027.

La multinacional Chevron ha confirmado la asignación de un capital significativo de US$100 millones destinado a fortalecer sus operaciones comerciales dentro del territorio colombiano. Este paquete financiero está diseñado específicamente para ejecutar proyectos de modernización técnica y ampliación física de las instalaciones críticas que gestionan el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos en el país andino.

Estrategia de expansión y cronograma de ejecución

Alejandro Riveros, quien se desempeña como gerente de asuntos corporativos de Chevron, detalló que estos recursos representan inversiones de corto plazo previamente aprobadas por la casa matriz global de la compañía. La estrategia de crecimiento se encuentra firmemente enmarcada en la visión de expansión comercial de la organización hacia el mercado local, buscando consolidar su posición competitiva en el sector energético nacional. La fase operativa inicial de este ambicioso plan comenzará oficialmente el 1 de enero de 2027, marcando el inicio formal de las intervenciones físicas.

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Los fondos asignados tendrán un enfoque dual claro: por un lado, buscarán optimizar la capacidad logística en puntos estratégicos distribuidos a lo largo del territorio nacional; por otro lado, impulsarán el desarrollo y la expansión de la red de estaciones de servicio bajo la marca Texaco. Esta doble vertiente busca asegurar tanto la eficiencia en la cadena de suministro como una mayor visibilidad y accesibilidad para los consumidores finales en diversas regiones.

Ubicaciones estratégicas y montos específicos por terminal

El plan de inversión contempla intervenciones directas y mejororas significativas en las terminales de abastecimiento que Chevron opera actualmente en seis ciudades clave: San Andrés, Cartagena, Medellín, Bogotá, Yumbo y Buenaventura. Estos nodos logísticos cumplen un papel fundamental en la operación integral de la compañía, ya que permiten recibir, almacenar y redistribuir combustibles hacia diferentes departamentos del país con alta eficiencia.

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Riveros destacó especialmente la importancia crítica de la terminal ubicada en Buenaventura para garantizar el abastecimiento constante del suroccidente colombiano, una región con necesidades energéticas específicas y complejos desafíos de transporte. En el caso particular de Medellín, la compañía ha proyectado destinar más de US$2 millones durante los primeros años de ejecución para fortalecer sus operaciones locales y mejorar la resiliencia de la infraestructura existente.

Por su parte, en la ciudad de Cartagena, Chevron proyecta inversiones cercanas a US$4 millones durante los primeros cinco años de vigencia del programa. Estos recursos permitirán incorporar nuevos equipos tecnológicos, reforzar estructuras físicas existentes y mantener los más altos estándares de calidad operativa. Las mejoras buscan asegurar que estas terminales puedan manejar volúmenes mayores con mayor seguridad y menor impacto ambiental.

Impacto económico, empleo y contexto histórico

Además del fortalecimiento técnico de su infraestructura, Chevron espera que este programa de inversiones genere un impacto social positivo mediante la creación de puestos de trabajo. La compañía estima que su estrategia permitirá generar más de 2.000 empleos directos e indirectos en Colombia, contribuyendo así al dinamismo económico regional y al bienestar laboral de comunidades cercanas a las instalaciones operativas.

Estas inversiones también contribuirán a la seguridad energética del país al mejorar la capacidad logística general para almacenar y distribuir combustibles de manera más eficiente. El anuncio se produce en un momento simbólico para la compañía, dado que Chevron cumple exactamente un siglo de presencia continua y activa en Colombia, marcando una era histórica de compromiso con el desarrollo nacional.

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A través de sus terminales actuales, Chevron desarrolla procesos complejos de recepción, almacenamiento estratégico y distribución de combustibles provenientes principalmente de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. Su operación integral incluye el abastecimiento de aeropuertos con combustible para aviación o jet fuel, la comercialización especializada de gasolina de aviación (avgas) y la distribución masiva de gasolina y diésel a nivel nacional.