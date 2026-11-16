Childlight: 20,5 millones de niños en LatAm expuestos a abuso sexual online

Estudio de Childlight revela que 20,5 millones de menores en América Latina sufrieron acoso sexual en internet. Datos clave sobre impacto regional.

Un informe recién publicado por el instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo revela que aproximadamente 20,5 millones de menores en América Latina y el Caribe sufrieron acercamientos sexuales no deseados o bajo presión a través de internet durante los doce meses anteriores a las encuestas analizadas. Esta cifra representa más de uno de cada diez niños de la región y fue presentada este lunes en Manila, Filipinas, durante una cumbre ministerial mundial.

Magnitud del abuso digital en la región

Andrés Villaveces, médico epidemiólogo de Childlight, señaló que la cifra de 20,5 millones es equivalente al 11,4 % de los menores de la región. El estudio estima que el 16,2 % de los menores también estuvo expuesto a contenido sexual no deseado, una proporción más de cuatro veces superior a la estimada para Asia Oriental y el Pacífico. Villaveces advirtió que estos datos probablemente representan un subestimación de la realidad debido a la falta de denuncias.

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Debi Fry, directora mundial de Datos de Childlight, explicó que muchas víctimas no identifican estas experiencias como abusos porque ciertos comportamientos se normalizan en internet. El informe, titulado Into the Light 2026, analiza la magnitud de la explotación y abuso sexual infantil en tres regiones: Norteamérica, América Latina y el Caribe, y Asia Oriental más el Pacífico.

Datos de Panamá y desigualdades regionales

Panamá registró en 2025 la mayor tasa regional de notificaciones de material de abuso sexual infantil en internet (CSAM), con 245,3 casos por cada 10.000 habitantes. Esta tasa es casi cinco veces la media regional, que se sitúa alrededor de 52 notificaciones. Le siguieron República Dominicana con 157,2, Dominica con 84,4 y Ecuador con 77,2.

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En el extremo opuesto se situaron Cuba con 11,9 y Haití con 15,2 notificaciones por cada 10.000 habitantes. Debi Fry advirtió que estas cifras reflejan material detectado en internet y no necesariamente el número de menores abusados en cada país. El contenido podría estar vinculado a Panamá sin implicar que el abuso ocurra localmente.

Prevención y formación policial insuficiente

Casi dos tercios de los 24 países y territorios de América Latina y el Caribe declararon contar con poca o ninguna formación policial especializada para investigar abusos facilitados por la tecnología. La estimación de 20,5 millones se basa en diez estudios de seis países. Los gobiernos deben mejorar la recopilación de datos y refuerzan la legislación para proteger a los menores.

Silvia Piceda, cofundadora de Adultxs por los Derechos de la Infancia desde Argentina, afirmó que compartir experiencias rompe el silenciamiento social. Esta práctica ayuda a que otras víctimas se sientan acompañadas y animadas a hablar sobre la complicidad histórica con los agresores.

Abusos presenciales y proyecciones futuras

El informe también calcula que el 23 % de las mujeres y el 17,6 % de los hombres en América Latina y el Caribe sufrieron explotación sexual fuera de internet antes de cumplir los 18 años. En México, el 12,7 % de las niñas encuestadas declaró haber sufrido abusos con contacto físico antes de esa edad.

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Estas estimaciones sobre abusos presenciales proceden de 92 estudios de 23 países. Los resultados detallados están disponibles en el índice interactivo Into the Light. Childlight solicita a los gobiernos impulsar programas de prevención para crear entornos más seguros en internet.