Chile intensifica expulsiones de migrantes bajo gobierno de Kast

El gobierno de José Antonio Kast ha aumentado significativamente las expulsiones de migrantes en sus primeras semanas de gestión, con un enfoque particular en ciudadanos colombianos. Las autoridades citan motivos administrativos, judiciales y de delincuencia para justificar estas medidas, enmarcadas en una política de "mano dura" contra la inmigración irregular.

José Antonio Kast , desde el inicio de su campaña presidencial, ha pregonado una política de 'mano dura' contra los migrantes en Chile . A poco más de un mes en el poder, ha puesto en práctica sus promesas de manera contundente, expulsando a un total de 196 personas, lo que representa un incremento del 33% en comparación con el mismo período (marzo-abril) de 2025.

Los ciudadanos colombianos han sido un grupo predominante en estas expulsiones. El vuelo más reciente, con 19 deportados colombianos, arribó a su país la noche del jueves 16 de abril. Según información de Migración Chile y otras autoridades, los expulsados presentaban medidas administrativas o judiciales en su contra, o ambas. Esto significa que la mayoría se encontraba en Chile sin una situación migratoria regularizada y sin la documentación pertinente. Adicionalmente, existían órdenes de captura contra algunos de ellos por delitos como robo con violencia, tráfico de drogas, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas. Las identidades de estas personas aún no han sido reveladas.

El mensaje de Kast ha sido inequívoco: esto es solo el principio. 'Este fue el primer vuelo de muchos', declaró a El País de América, anticipando que los vuelos de expulsión se intensificarán y estarán conformados por individuos que 'no deben continuar en el país'. En total, el avión en cuestión transportaba a 40 migrantes: 19 colombianos, 17 bolivianos y 4 ecuatorianos.

El alto número de colombianos no es una sorpresa, dado que esta comunidad constituye la tercera más grande en Chile, superada únicamente por las de Venezuela y Perú. Se estima que más de 200.000 colombianos buscan el 'sueño chileno', tanto de forma regular como irregular. La influencia de esta comunidad es tal que Antofagasta, una ciudad del norte de Chile, es popularmente conocida como 'Antofalombia', ya que más de 32.000 colombianos residen allí, de un total de 444.276 habitantes en el municipio portuario para 2024.

La presencia colombiana en el norte de Chile trasciende el ámbito demográfico y cultural, influyendo incluso en conversaciones deportivas. Mario Véner, reconocido futbolista argentino nacionalizado chileno que jugó y dejó huella en Antofagasta en 1992 y 1993, y que actualmente reside en la ciudad, expresó preocupación por la apatía de los aficionados hacia el club local, Deportes Antofagasta. Al ser consultado por el diario local En Cancha sobre cómo revitalizar el apoyo al equipo, Véner sugirió: 'ir a Colombia y busco tres fichajes colombianos. Si son aporte y hacen que el equipo funcione, algún colombiano querrá ir a ver a sus compatriotas'.

Sin embargo, la situación en Antofagasta también genera titulares preocupantes que involucran a ciudadanos colombianos, como 'Formalizan a colombianos por doble homicidio ocurrido en Antofagasta' (La Tribuna, 2025), 'Cuatro ciudadanos colombianos fueron detenidos y formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes entre Iquique y Antofagasta' (Fiscalía, 2020), y 'Denuncian a colombiana por masivas estafas con pasajes de vuelos inexistentes en Antofagasta' (Biobo Chile, 2026). Estas son precisamente las historias que Kast ha utilizado para fundamentar su discurso y sus políticas antimigratorias.

Previo al primer vuelo de expulsados, el miércoles 15 de abril, el presidente chileno declaró en televisión pública: 'Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos vinculados a redes de crimen organizado. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo, para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en la macrozona norte'. Esta estrategia se concentra en el norte, precisamente donde se asientan las mayores colonias de migrantes y donde los colombianos parecen ser mayoría entre las minorías.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó en una rueda de prensa el jueves 16 de abril que las expulsiones, aunque antes se realizaban principalmente por tierra y sin tanta difusión, continuarán y se harán con mayor frecuencia. 'Las expulsiones se realizan, pero no se divulgan', explicó. Por el momento, las deportaciones no incluyen a ciudadanos venezolanos, debido a las restricciones diplomáticas entre ambos países, a pesar de que constituyen una de las mayores comunidades migrantes en Chile. No obstante, ya se observan los primeros resultados de las nuevas políticas migratorias. Entre el 11 de marzo y el 11 de abril se registraron 2.101 denuncias por ingresos irregulares, una cifra que contrasta con las..





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