China advierte que responderá si la UE endurece restricciones comerciales contra sus empresas

China advierte a la Unión Europea que tomará medidas de respuesta si Bruselas impone nuevas restricciones comerciales discriminatorias. El Ministerio de Comercio chino emitió un comunicado en el que defiende el respeto a las reglas de la OMC y rechaza el proteccionismo unilateral, en medio de tensiones por sectores clave como vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

El gobierno de China emitió una advertencia formal este sábado: si la Unión Europea decide avanzar con nuevas restricciones comerciales que Pekín considere discriminatorias, tomará medidas de respuesta contundentes.

El pronunciamiento fue realizado por el Ministerio de Comercio chino, un día después de que la Comisión Europea debatiera posibles herramientas para redefinir su relación económica con el gigante asiático. La discusión se produce en un contexto de crecientes tensiones bilaterales, especialmente en sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias y las políticas industriales. Ambas potencias buscan proteger sus intereses, pero las diferencias se han profundizado en los últimos meses.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Comercio de China señaló que la relación bilateral debe sustentarse en principios de igualdad y beneficio mutuo. Además, pidió a Bruselas respetar las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mantener el compromiso con el libre comercio y garantizar condiciones de competencia justa. El gobierno chino expresó su rechazo a cualquier medida que considere proteccionista o unilateral.

Según el comunicado, si la Unión Europea introduce nuevas herramientas comerciales de manera unilateral y adopta restricciones consideradas discriminatorias, China tomará las contramedidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos. La declaración no especificó qué tipo de represalias se considerarían, pero dejó claro que Pekín está preparado para actuar. La advertencia se enmarca en los esfuerzos de la UE por redefinir su relación económica con China.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lideró una discusión con los 27 comisarios sobre nuevas alternativas para equilibrar los intercambios comerciales. Bruselas busca no cerrar el mercado, sino reducir dependencias consideradas excesivas en sectores clave y fortalecer las capacidades productivas dentro del bloque europeo. Esto incluye medidas frente a lo que consideran distorsiones de mercado y problemas asociados a la sobrecapacidad industrial china.

La UE también está evaluando mecanismos como aranceles, controles de inversión y reglas de origen más estrictas. El comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, defendió la necesidad de impulsar un 'reequilibrio comercial' con China, una posición que fue criticada por la Cancillería china, que la calificó como 'proteccionista'.

Aunque las conversaciones entre ambas potencias continúan abiertas, los desacuerdos persisten en temas como los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, los controles a las exportaciones y las estrategias industriales europeas vinculadas al impulso del denominado 'made in Europe'. China, por su parte, ha presentado quejas formales ante la OMC por lo que considera barreras injustas.

Pekín destacó que los canales de comunicación siguen abiertos y reveló que se está explorando la creación de un mecanismo de consultas sobre comercio e inversión, además de nuevos espacios de diálogo bilateral. Sin embargo, la tensión subyacente refleja una relación cada vez más compleja entre dos de las mayores economías del mundo. Analistas señalan que la postura china es una advertencia preventiva para disuadir a la UE de tomar medidas drásticas.

En paralelo, el gobierno chino recordó que su desarrollo no ha sido a costa de otros y que está dispuesto a trabajar con la UE para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. La advertencia de China busca enviar una señal clara: cualquier medida proteccionista tendrá consecuencias. Mientras tanto, los observadores internacionales siguen de cerca los próximos pasos de Bruselas, que deberá equilibrar la necesidad de proteger su industria con el deseo de mantener relaciones comerciales estables con Pekín.

La disputa también se enmarca en un contexto global de tensiones comerciales, donde Estados Unidos ha adoptado posturas similares hacia China. La UE, por su parte, intenta definir una estrategia que le permita mantener su autonomía estratégica sin caer en una confrontación directa. El desenlace de estas negociaciones tendrá implicaciones no solo para ambas economías, sino para el sistema de comercio internacional en su conjunto.

La respuesta de China, advierten sus funcionarios, será firme y proporcionada, y podría incluir aranceles, restricciones a importaciones europeas o acciones legales en la OMC. En conclusión, el pulso comercial entre China y la Unión Europea se intensifica. Mientras Pekín advierte sobre represalias, Bruselas busca un equilibrio entre proteger sus industrias y mantener la cooperación. El futuro de la relación dependerá de la capacidad de ambas partes para negociar y evitar una escalada que perjudique a la economía global.

Los próximos meses serán cruciales para definir el rumbo de esta relación estratégica





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