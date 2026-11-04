China afirma estar dispuesta a trabajar con Trump tras victoria democrata en elecciones intermedias de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declara su disposición a mantener la cooperación con Estados Unidos tras el control democrata del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró este miércoles que está dispuesto a seguir trabajando con Estados Unidos, un mensaje directo tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato en las que el Partido Demócrata arrebató el control de la Cámara de Representantes y consolidó su mayoría en el Senado. La portavoz del organismo diplomático chino, Mao Ning, enfatizó la voluntad de Pekín para defender el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambas naciones y gestionar las diferencias de manera constructiva y basada en la reciprocidad.

Posición oficial de Beijing ante el escenario político

Mao Ning declaró en una rueda de prensa habitual que las elecciones de mitad de mandato son un asunto interno de Estados Unidos. No obstante, reiteró que China está comprometida con fortalecer la comunicación bilateral y ampliar la cooperación para construir una relación estratégica estable. La funcionaria subrayó que esta dinámica se fundamentará en los principios de respeto y equidad, manteniendo la línea de diálogo internacional a pesar de los cambios en la composición legislativa norteamericana.

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Reacciones de Elon Musk y Barry Obama

El multimillonario Elon Musk compartió su reacción en su plataforma X ante las victorias demócratas, bromeando sobre la posibilidad de trasladar sus centros de datos al espacio. Musk, quien ya es propietario de infraestructuras de datos, escribió que los centros de datos en el espacio se ven bastante atractivos en este momento y señaló irónicamente que sus láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez. El empresario reveló que gastó más de 250 millones de dólares en donaciones a campañas políticas republicanas, advirtiendo que los futuros de las acciones se desplomaron tras estos resultados.

Por su parte, el expresidente Barack Obama celebró el triunfo de los candidatos demócratas en su cuenta de X. Obama afirmó que el mensaje de las votaciones era una política que uniera y brindara soluciones concretas a los desafíos del país. El expresidente indicó que nuestro trabajo ahora es arremangarnos, realizar cambios donde tengamos el poder de hacerlo, prevenir mayores daños y sentar las bases para el futuro, agradeciendo también a los miles de funcionarios electorales.

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Cambio de poder en el Congreso y desafíos republicanos

Los demócratas han alcanzado la mayoría en la Cámara de Representantes con 218 escaños confirmados, lo que les otorga el control de la cámara el próximo año. Se espera que el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, se convierta en presidente de la Cámara cuando el nuevo Congreso tome posesión en enero. Además, las proyecciones indicaron que los demócratas ganaron un tercio del Senado, lo que incluye 35 de 100 asientos, así como dos puestos adicionales en la Cámara Alta por Florida y Ohio, tras la salida del Congreso de Marco Rubio y J. D. Vance.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, publicó un mensaje desafiante enumerando los logros de su partido en los últimos dos años. Thune aseguró que los republicanos del Senado no se quedarán de brazos cruzados mientras el ala ultraizquierdista y socialista del Partido Demócrata intenta deshacer lo logrado. Asimismo, sostuvo que afortunadamente todavía tienen al presidente Trump en la Casa Blanca y trabajarán con él para frenar los peores impulsos del extremismo demócrata.

Impacto inmediato en mercados y expectativas

Los mercados financieros reaccionaron con volatilidad ante el giro político, con una caída notable en los futuros de las acciones que refleja la incertidumbre sobre el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos bajo un Congreso demócrata. El mandatario estadounidense, Donald Trump, admitió estar un poco sorprendido por la derrota demócrata y aseguró que pensaba que les iría mejor a nivel nacional. Este escenario establece un contexto de oposición legislativa que podría complicar la agenda regulatoria de las empresas tecnológicas y de infraestructura en los próximos dos años.