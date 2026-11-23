El Servicio Geológico de China confirma el hallazgo de la roca más antigua de Asia en Hebei. La muestra de 3.950 millones de años amplía el registro geológico regional sin superar el récord mundial.

Un equipo de investigadores dirigido por Wan Yusheng del Instituto de Geología de la Academia China de Ciencias Geológicas ha identificado una formación rocosa en la provincia de Hebei, China, con una antigüedad de 3.950 millones de años. Este descubrimiento, difundido oficialmente por el Servicio Geológico de China el viernes 20 de noviembre, establece un nuevo referente cronológico para el continente asiático al ampliar el registro de rocas más antiguas conocidas en la región en aproximadamente 150 millones de años.

El material fue localizado en el distrito de Lulong, ubicado en el este de la provincia de Hebei. Se trata de un gneis de composición granítica que aflora en una superficie restringida de unos 15 metros cuadrados dentro del complejo de Shimen. A pesar de su tamaño moderado, la muestra posee un valor científico excepcional debido a la escasez de registros conservados de los primeros cientos de millones de años de la historia del planeta.

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Metodología de datación mediante circón

Para determinar la edad exacta de 3.950 millones de años, los científicos analizaron minerales de circón presentes en la roca. Este método geocronológico permite calcular la fecha de formación del material en lugar del momento de su descubrimiento o exposición superficial. La precisión de esta técnica respalda las conclusiones presentadas en la revista científica correspondiente, ofreciendo datos fiables sobre procesos geológicos remotos.

Es fundamental distinguir entre la edad de la formación rocosa y el tiempo que ha permanecido en la superficie actual. La cifra indica cuándo se originó el material en la historia temprana de la Tierra, proporcionando una ventana directa a condiciones planetarias antiguas que los investigadores intentan reconstruir mediante el estudio de su composición mineralógica.

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Comparación con registros globales

Aunque este hallazgo representa la muestra más antigua conocida en Asia, no constituye un récord mundial. Las fuentes oficiales comparan la antigüedad de esta roca china con la del gneis de Acasta en Canadá, que tiene aproximadamente 4.000 millones de años. Existe una diferencia de unos 50 millones de años entre ambos sitios, lo que contextualiza adecuadamente el logro sin exagerar su alcance global.

Esta comparación permite dimensionar correctamente el aporte del descubrimiento al cuerpo de conocimiento geológico existente. La muestra de Hebei complementa los datos provenientes de otras regiones, contribuyendo a una comprensión más completa de la evolución inicial de la corteza terrestre sin desplazar a las formaciones canadienses como las más antiguas identificadas hasta la fecha.

Interpretación científica de procesos tempranos

Los análisis del Servicio Geológico de China sugieren que el material original tuvo contacto con agua superficial antes de ser subducido a una profundidad de unos 50 kilómetros. Allí, experimentó una fusión parcial bajo condiciones de alta presión y temperatura relativamente baja. Los investigadores interpretan estos indicios como evidencia de que pudo existir actividad hidrotermal o procesos relacionados con la hidrosfera primitiva hace 3.950 millones de años.

El reporte también relaciona el hallazgo con la separación temprana entre materiales de la corteza y del manto terrestre. De acuerdo con esta explicación, los datos aportan señales de cambios importantes en el manto desde hace aproximadamente 4.300 millones de años. Estas observaciones responden a preguntas clave sobre la dinámica interna del planeta durante su infancia geológica.

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Impacto en la reconstrucción histórica

La importancia de este hallazgo no reside en la extensión del afloramiento, sino en la capacidad de la muestra para conservar señales de procesos no observables directamente. Los registros de los primeros cientos de millones de años del planeta son extremadamente escasos, lo que hace que cada nuevo fragmento geológico sea invaluable para los científicos.

El trabajo de Wan Yusheng y su equipo añade una pieza crucial al rompecabezas de la evolución temprana de la Tierra. Las conclusiones describen indicios sobre la relación entre la superficie y el interior terrestre en una época muy remota. Esta información permitirá a la comunidad científica refinar sus modelos sobre la formación de la corteza y los cambios en el manto durante el eón Arcaico.

Divulgación y alcance del estudio

Aunque la noticia circuló ampliamente en publicaciones en español este lunes 23 de noviembre, el anuncio oficial está fechado el 20 de noviembre. Esta diferencia temporal entre la divulgación original por Xinhua y su recogida posterior por medios locales debe precisarse para mantener la integridad factual de la información científica presentada.

El valor de la roca de Hebei radica en la información concreta que conserva y en las nuevas preguntas de investigación que permite formular. Al ampliar el registro asiático sin alterar los referentes mundiales, el descubrimiento fortalece el entendimiento científico global sobre las condiciones iniciales de nuestro planeta.