China Lanza Plataforma Nacional de Trazabilidad para Baterías de Autos Eléctricos

China implementa una plataforma nacional de trazabilidad para baterías de vehículos eléctricos. Este sistema obligatorio para las empresas del sector busca mejorar la supervisión, la gestión de la cadena industrial y garantizar la seguridad de estos componentes. Se rastreará la batería desde la producción hasta su reciclaje y reutilización, combatiendo prácticas irregulares y promoviendo la economía circular.

China ha puesto en marcha una plataforma nacional de trazabilidad para baterías de vehículos eléctricos . Esta iniciativa obligará a todas las empresas del sector a registrar información detallada en cada fase del ciclo de vida de estos componentes cruciales. El objetivo principal es fortalecer la supervisión y la gestión eficiente de la cadena industrial, garantizando la transparencia y la seguridad en todo el proceso.

El sistema implementado asignará una identidad digital única a cada batería, permitiendo un seguimiento minucioso desde su producción inicial hasta su instalación en los vehículos, su posterior venta, retirada, reciclaje y eventual reutilización. Esta trazabilidad completa se logra mediante la integración de datos provenientes de todos los eslabones de la cadena de suministro, creando una red de información interconectada y accesible.\Según Wang Pan, experto jefe del Centro de Tecnología e Investigación de la Automoción de China, quien explicó los detalles a la cadena estatal CCTV, las empresas están obligadas a cargar información exhaustiva en cada etapa del ciclo de vida de las baterías, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente. Este enfoque permite establecer una cadena de responsabilidad completamente cerrada, lo que facilita el acceso a datos técnicos cruciales para las empresas especializadas en reciclaje y aprovechamiento de los materiales. Las autoridades chinas utilizarán esta plataforma para llevar a cabo una supervisión en tiempo real, emitiendo alertas de riesgo de manera proactiva y coordinando eficientemente los datos entre los diversos actores del sector. El propósito es claro: combatir las prácticas irregulares, como el desmantelamiento ilegal, y asegurar un mercado ordenado y regulado, promoviendo la sostenibilidad y la seguridad.\El lanzamiento de esta plataforma se produce en un momento crucial, marcado por la expansión acelerada de la industria de baterías, impulsada por el crecimiento exponencial de los vehículos eléctricos y el aumento de la demanda de sistemas de almacenamiento energético. Esta tendencia ha llevado a los fabricantes a expandir significativamente su capacidad de producción y ha motivado a las autoridades a reforzar la regulación sobre la cadena de suministro, priorizando la seguridad y promoviendo el reciclaje responsable. En los últimos meses, China ha revisado exhaustivamente los estándares técnicos del sector y ha aprobado nuevas normativas orientadas a elevar los requisitos de calidad y seguridad de las baterías. Además, se han ampliado los mecanismos de reciclaje y reutilización, dentro de un modelo de economía circular que busca minimizar el impacto ambiental. Es importante destacar que, en el último año, China ha experimentado varios incidentes relacionados con baterías de litio, incluyendo incendios en vehículos eléctricos que generaron un debate público sobre la seguridad de estos sistemas. También se han registrado casos en otros ámbitos, como fuegos en baterías portátiles (power banks) que obligaron a desviar vuelos o la retirada preventiva de cientos de miles de estos dispositivos debido a riesgos de sobrecalentamiento, lo que resalta la importancia de esta nueva plataforma





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