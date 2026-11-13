Choque de buque tanquero y crucero en Nueva Orleans: 32 heridos en el Misisipi

Un buque tanquero impactó al crucero American Heritage en Nueva Orleans. 129 pasajeros a bordo; 32 en hospitales sin heridas graves. Evacuación y rescate activos.

Un buque tanquero llamado Atlantic Asphalt colisionó contra el crucero American Heritage atracado en el puerto de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, durante este viernes, lo que provocó la evacuación inmediata de los pasajeros y el rescate de varias personas que cayeron al río Misisipi. La operadora del crucero, American Cruise Lines, confirmó que el buque de pasajeros transportaba al menos 129 pasajeros a bordo, sin incluir a la tripulación, cuando ocurrió el incidente violento que dejó la embarcación parcialmente sumergida.

Detalle del choque y rescate en el puerto

Las imágenes difundidas por la televisora local WDSU mostraron claramente cómo el crucero American Heritage quedaba con gran parte de su estructura bajo el agua del río, generando una situación de emergencia que requirió la intervención rápida de los servicios de socorro. El vicegobernador de Luisiana, Billy Nungesser, declaró a dicha cadena que al menos 12 personas fueron extraídas del agua en las primeras horas posteriores al impacto, mientras que buzos profesionales continuaban trabajando en la zona para garantizar que no quedaran personas atrapadas.

Also read Más de 100 pasajeros evacuados tras choque de cisterna contra crucero en Nueva Orleans

Posición de autoridades y empresa operador

American Cruise Lines emitió un comunicado oficial confirmando que su crucero fluvial, American Heritage, sufrió la colisión mientras permanecía amarrado en Nueva Orleans, y precisó que los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de manera ordenada. La compañía agregó que trabaja en total coordinación con la Guardia Costera y las autoridades locales para gestionar las consecuencias del suceso. Por su parte, el Puerto de Nueva Orleans indicó en una declaración que el número de heridos y la causa exacta de la colisión aún no se han confirmado, describiendo el evento como un incidente en curso que aún está en desarrollo.

Advertisement

Preocupación por pasajeros vulnerables

El vicegobernador Billy Nungesser expresó su preocupación por la seguridad de los pasajeros, señalando que habitualmente quienes viajan en estos cruceros son personas de la tercera edad, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que llegan desde todas partes del mundo. Esta característica demográfica añade complejidad a las operaciones de rescate y asistencia. La prioridad inmediata, según sus palabras, es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia, manteniendo una comunicación constante con los equipos de respuesta.

Impacto real y próximos pasos oficiales

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, informaron que han hablado directamente con los pasajeros del crucero American Heritage y están trabajando activamente para atender sus necesidades básicas. Las autoridades buscan garantizar que los afectados cuenten con un lugar donde alojarse y ayudarles a reencontrarse con sus seres queridos de manera segura y ordenada. Durante una rueda de prensa reciente se informó que, por el momento, hay 32 pasajeros del crucero en los hospitales locales sin heridas críticas, lo que indica una situación grave pero con bajas no fatales confirmadas hasta ahora.