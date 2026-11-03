Choque de helicópteros en Nepal deja un muerto y tres heridos cerca del Everest

Un turista indio falleció y tres personas resultaron heridas tras la colisión de dos aeronaves en Pheriche, Nepal. La Autoridad de Aviación Civil investiga el siniestro.

Al menos un turista indio murió y tres personas resultaron heridas este martes 3 de noviembre tras la colisión de dos helicópteros cuando intentaban aterrizar cerca del monte Everest, en Nepal. El accidente ocurrió en la aldea de Pheriche, en el distrito de Solukhumbu, a unos 4.400 metros de altura y cerca del Campo Base de la montaña.

Detalles del siniereo aéreo en Pheriche

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) informó que el siniestro se produjo hacia las 8:10 a. m. (hora local), en un helipuerto utilizado por turistas y excursionistas que recorren la región. Las dos aeronaves transportaban excursionistas que habían recorrido la popular ruta hacia el Campo Base del Everest durante la temporada de senderismo de otoño.

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El fallecido fue identificado como Vasant Kumar Balaramaramadu, un turista indio de 47 años. Entre los heridos se encuentran un pasajero neozelandés, identificado como Shailesh Krishna Patel, y dos pilotos nepalíes. Por ahora, no se ha precisado el estado de salud del segundo piloto.

Posiciones oficiales y acciones correctivas

Según Bhupendra Thapa, funcionario de la administración del distrito de Solukhumbu, el pasajero y uno de los pilotos recibieron atención médica, mientras que el ciudadano neozelandés fue evacuado a Katmandú para recibir tratamiento. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal anunció la apertura de una investigación para establecer las circunstancias del siniestro.

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En relación con este accidente, la Autoridad ya ha iniciado la investigación necesaria y que, sobre la base de los hechos, análisis y conclusiones obtenidos de ella, se tomarán las acciones necesarias y se adoptarán medidas correctivas de conformidad con las leyes vigentes, señaló el organismo en un comunicado. La entidad expresó sus condolencias a los familiares del turista fallecido y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

Impacto en el turismo y logística de rescate

También confirmó que los heridos fueron trasladados al Hospital Mediciti, en Katmandú. Los helicópteros cumplen una función fundamental en esta región de Nepal, donde no existen carreteras para acceder a la montaña. Además de trasladar turistas, son uno de los principales medios para evacuar a excursionistas y guías afectados por el mal de altura, el agotamiento y las bajas temperaturas.

En los días anteriores al accidente, la zona había registrado fuertes nevadas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejoraron el domingo, y permitió reanudar los desplazamientos de los visitantes. La caminata desde Lukla, donde está ubicada la única pista de aterrizaje de la zona, hasta el Campo Base del Everest, situado a unos 5.300 metros de altura, puede tardar hasta dos semanas.

Pheriche es uno de los puntos de paso y apoyo para quienes realizan este recorrido. *Redacción con información de Europa Press No se vaya sin leer: Familia con dos niños que viajaba a Bahamas, entre las nueve víctimas del jet en Florida