Choque de Titanes: PSG y Bayern Múnich se enfrentan en la Champions League

El Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El Bayern domina el historial reciente, pero el PSG llega con la confianza del campeón y la posibilidad de hacer historia.

El vibrante encuentro entre el Paris Saint-Germain ( PSG ) y el Bayern Múnich se perfila como uno de los duelos más emocionantes de la temporada en la UEFA Champions League .

El partido, correspondiente a la ida de los cuartos de final, se disputará hoy en el emblemático Parque de los Príncipes a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). La historia reciente entre estos dos gigantes del fútbol europeo favorece al Bayern Múnich, que ha logrado imponerse en los últimos cinco enfrentamientos directos. El último choque, celebrado el 4 de noviembre en la fase de liga de la Champions League 2025-2026, concluyó con una victoria bávara por 1-2.

Este partido marca el inicio de una serie de dos encuentros decisivos, con el partido de vuelta programado para el próximo miércoles 6 de mayo. La responsabilidad de mantener el orden y asegurar un juego limpio recaerá sobre el árbitro Sandro Schärer. El PSG, actual campeón de la Champions League, ha demostrado una vez más su dominio en la competición, superando con solidez las rondas eliminatorias previas y alcanzando su tercera semifinal consecutiva.

El equipo parisino se encuentra en un excelente estado de forma, acumulando ocho victorias en sus últimos nueve partidos oficiales, incluyendo una contundente victoria por 3-0 sobre Angers el pasado sábado, que consolida su liderazgo en la Ligue 1 con una ventaja de seis puntos. Con el título de la liga francesa prácticamente asegurado, el PSG puede concentrar todos sus esfuerzos en la Champions League, buscando que el entrenador Luis Enrique se convierta en el más rápido en alcanzar los 50 triunfos en la competición.

Una victoria en este partido no solo acercaría al PSG a la final, sino que también significaría su victoria número 100 en la historia de la Champions League, un hito especialmente significativo considerando que su primer triunfo en esta racha fue precisamente en casa ante el Bayern Múnich. La confianza del equipo parisino es alta, impulsada por su rendimiento consistente y la posibilidad de hacer historia.

Por otro lado, el Bayern Múnich ya ha asegurado el título de la Bundesliga, pero su preparación para este crucial encuentro ha sido algo irregular. El fin de semana, el equipo bávaro protagonizó una espectacular remontada en su visita a Mainz, pasando de un 0-3 en contra a una victoria final por 4-3.

A pesar de este traspié inicial, el Bayern ha demostrado ser un equipo implacable en esta edición de la Champions League, liderando el número de victorias con un total de 11. Su solidez como visitante es otro factor a tener en cuenta, con siete triunfos en sus últimos nueve partidos fuera de casa en la Champions League, además de un empate y una sola derrota.

Los bávaros aspiran a alcanzar su primera final de la Champions League desde 2020, cuando precisamente vencieron al PSG en la final. El Bayern llega con una racha positiva de 19 partidos oficiales sin perder (17 victorias y 2 empates), lo que demuestra su capacidad para mantener la consistencia y la confianza en momentos clave.

En el enfrentamiento directo, el Bayern Múnich ha dominado al PSG en los últimos años, con cinco victorias consecutivas en la Champions League, la mejor racha de cualquier equipo contra el PSG en competiciones europeas de primer nivel. Jugadores como Bradley Barcola (PSG), con su tendencia a marcar goles tempranos, y Luis Díaz (Bayern), con su capacidad para aparecer en los minutos finales, podrían ser determinantes en el resultado del partido.

El PSG espera contar con la recuperación de Vitinha, mientras que el Bayern confía en la disponibilidad de Lennart Karl, aunque Serge Gnabry será baja por lesión





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