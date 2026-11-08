Choque de trenes cerca de El Cairo deja 7 muertos y 112 heridos

Una colisión ferroviaria al sur de El Cairo el 8 de noviembre causó siete fallecidos y 112 heridos. El presidente Sisi ordenó investigar responsabilidades por la negligencia.

La Autoridad Ferroviaria Egipcia confirmó que una colisión entre dos trenes en la región de Guiza, al sur de El Cairo, ocurrió el domingo 8 de noviembre. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó un saldo trágico de siete personas fallecidas. Además, el Ministerio de Salud registró que 112 individuos resultaron heridos en el incidente, los cuales fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica inmediata.

Detalle del choque entre Guiza y Asuán

El tren que transitaba la ruta desde Guiza hacia Fayum colisionó por la parte trasera con otro convoy que viajaba desde El Cairo con destino a la ciudad de Asuán. Esta ruta se encuentra en el sur del país y la fuerza del impacto fue suficiente para volcar varias unidades del ferrocarril. Los periodistas de la agencia AFP constataron en el lugar que uno de los convoyes presentaba daños críticos en la parte delantera, la cual quedó reducida a una masa de metal retorcido. El último vagón del otro tren también salió de las vías y terminó en un campo adyacente.

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Testimonios caóticos y rescates en el lugar

Los habitantes de la zona y los equipos de emergencia describieron escenas de caos mientras intentaban rescatar a los pasajeros atrapados. Abdel Wahed Mohamed, un testigo de 31 años que se encontraba en una cafetería cercana, relatara que el tren con destino a Asuán estaba detenido cuando fue embestido. Otro testigo, Ahmed Musa de 25 años, explicó que los rescatistas tuvieron que excavar bajo los vagones para alcanzar a las víctimas. Musa afirmó que vio a personas amontonadas unas sobre otras en el interior y reconoció haber visto a dos mujeres entre los fallecidos.

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Investigación del presidente al Sisi

El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación con gran preocupación y ordenó una investigación urgente. Las directrices presidenciales buscan exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia que haya llevado a este desastre. Las autoridades anunciaron formalmente la apertura de estas diligencias para determinar las causas exactas del accidente. Este evento ocurre en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.

Antecedentes históricos y próximas medidas

En el año 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. Posteriormente, en 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas adicionales. Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados y despejar la vía. Un testigo más, Taha Abdel Tawab de 43 años, relató haber visto a un joven salir del tren llevando en brazos el cuerpo sin vida de su padre. El proceso de recuperación y la investigación continúan en curso.