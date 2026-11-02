Choque en Medellín: Corvette con ocho multas estrellado en control vial

Un Chevrolet Corvette con licencia vencida y ocho multas por exceso de velocidad embistió un Volkswagen Gol en un control de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Un accidente de tránsito grave ocurrió en el puente de la calle 4 Sur, en Medellín, cuando un automóvil Chevrolet Corvette, conducido a exceso de velocidad, colisionó por la parte trasera con un Volkswagen Gol. El incidente se registró mientras el deportivo se aproximaba a un puesto de control establecido por la autoridad local, provocando lesiones en los tres ocupantes de los vehículos involucrados. Las imágenes del lugar muestran daños significativos en la parte frontal del Corvette, con el capó levantado y el parachoques destrozado tras el fuerte impacto.

Detalles del Incidente y Lesionados

El hecho ocurrió durante uno de los operativos de control que adelanta la administración municipal contra las conductas de riesgo en la vía. Los agentes de tránsito habían instalado la barrera de revisión cuando el conductor del deportivo, que circulaba por encima del límite permitido, no logró frenar a tiempo. La fuerza del choque elevó el capó del vehículo de lujo y dejó la parte delantera destruida, mientras que el Volkswagen Gol también sufrió daños por la colisión. Tras el impacto, los rescatistas atendieron al conductor del Corvette y a los dos pasajeros del vehículo más pequeño, quienes fueron trasladados para recibir atención médica por las lesiones causadas.

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Antecedentes del Conductor Sancionado

Al realizar la revisión rutinaria de los conductores en la escena, la autoridad detectó que el propietario del deportivo presentaba una licencia de conducción vencida. Además, el historial del conductor reveló un patrón de infracciones recurrentes que lo hacían un sujeto de alto riesgo para la convivencia vial. Las autoridades confirmaron que el hombre ya registraba ocho multas de tránsito pendientes, las cuales incluían sanciones por exceso de velocidad, por realizar maniobras peligrosas y por conducir bajo los efectos del alcohol. Este conjunto de violaciones previas coincide directamente con los comportamientos que los operativos actuales buscan erradicar en las calles de la ciudad.

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Foco de los Controles Municipales

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha detallado que sus jornadas de fiscalización se concentran en cuatro frentes principales para garantizar la seguridad. El primer frente aborda la conducción bajo los efectos del alcohol, un factor clave en este accidente dado el historial del conductor. El segundo frente combate los piques ilegales y las maniobras peligrosas, mientras que el cuarto combate el ruido excesivo generado por escapes modificados. En esta ocasión, la inmovilización del Corvette sirvió como medida preventiva adicional, demostrando que los vehículos de alta gama no tienen privilegios sobre la normatividad vigente.

Cifras del Año y Próximas Medidas

Este incidente se suma a un balance anual de fiscalización que incluye 2.218 comparendos por emisiones contaminantes y generación de ruido en vehículos automotores. Asimismo, las autoridades han procedido a la inmovilización de seis vehículos debido a la instalación ilegal de sirenas no autorizadas, un recurso exclusivo para emergencias. Los responsables enfatizan que el respeto a los límites de velocidad, la vigencia de los documentos de conducir y la sobriedad al volante son medidas básicas para evitar tragedias, sin importar el tipo o valor del vehículo en el que se transite por la vía pública.