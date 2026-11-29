Un choque múltiple entre camiones y un auto en la salida norte de Tuluá atrapó a tres personas. La vía hacia Andalucía quedó bloqueada tras el accidente cerca del puente de La Cruz.

Un grave incidente de tránsito ocurrió en la salida norte de Tuluá, específicamente cerca del puente de La Cruz, donde se registró un accidente vial que dejó como resultado a dos adultos y un menor de edad atrapados dentro de los vehículos siniestrados.

Mecánica del choque y rescate inmediato

Las primeras informaciones indican que la colisión involucró al menos dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular. Los conductores que transitaban por el sector lograron frenar a tiempo para evitar sumarse a la tragedia, observando cómo uno de los camiones terminaba atravesado en plena carretera.

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La magnitud del impacto levantó una gran nube de polvo que cubrió el área, impidiendo inicialmente la visibilidad y generando caos entre los transeúntes. Video captado por la cámara de seguridad de un vehículo que se movilizaba por el mismo corredor muestra el momento exacto del accidente y la rápida reacción de las personas que bajaron de sus carros para auxiliar a los ocupantes.

Testigos del hecho señalaron que el conductor de uno de los vehículos quedó atrapado en el automotor, por lo que las autoridades llegaron de inmediato para atender la emergencia y adelantar las labores de rescate.

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Testigos y seguridad en la vía norte

Desde ese ángulo se aprecia la magnitud del choque y la nube de polvo que se levantó tras la colisión, así como la reacción inmediata de varias personas que se bajaron de sus carros y se acercaron a verificar el estado de los ocupantes. La gente se paralizó en plena vía y corrió a auxiliar a los afectados antes de que llegara el equipo oficial.

Las autoridades han exhortado a la comunidad para no quedar atrapados en el trancón ni entorpecer las labores de los organismos de socorro. Es fundamental mantener la vía libre para permitir el paso de las ambulancias y los camiones de bomberos que atienden la escena.

Impacto en el corredor Valle del Cauca

La vía que de Tuluá conduce a Andalucía es uno de los corredores que conecta el centro del Valle del Cauca con el norte del departamento. Por ella transitan a diario cientos de vehículos de carga pesada que se movilizan hacia los municipios del norte vallecaucano y hacia el Eje Cafetero.

El flujo vehicular aumenta de manera considerable sobre todo en fines de semana y en esta temporada de fin de año. Precisamente por ese alto tránsito de carga, las autoridades reiteran con frecuencia el llamado a los conductores de tractomulas y camiones a respetar los espacios con los demás vehículos.

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Condiciones mecánicas y curvas peligrosas

Se recomienda verificar las condiciones mecánicas antes de salir a la carretera, sobre todo en tramos como este, donde se presentan curvas y puentes angostos. La prevención es clave para evitar accidentes similares en este tramo de alta peligrosidad.

Situación actual de la vía y heridos

Actualmente, no se conoce el estado de salud de las personas atrapadas ni sobre las causas exactas del accidente. Tampoco se conoce un estimado del tiempo que tomará la reapertura del corredor vial.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada cuando las autoridades entreguen un nuevo reporte sobre el rescate y la situación en la vía. Se espera que los equipos de respuesta logren extraer a los heridos en las próximas horas y restablezcan el normal tránsito en el puente de La Cruz.