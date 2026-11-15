Choque entre avión de UPS y Copa Airlines en Miami deja dos heridos leves

Investigación de la FAA tras el choque de un Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de Copa en Miami. Dos personas sufrieron lesiones leves en el incidente del 14 de noviembre.

Un incidente de seguridad aérea ocurrió en la noche del sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, cuando un avión de carga de la empresa logística UPS y un avión de pasajeros de Copa Airlines colisionaron durante sus maniobras de rodaje. Este hecho inesperado generó una investigación inmediata por parte de las autoridades de aviación para determinar las causas del contacto entre las dos aeronaves.

Dos personas reportaron haber sufrido lesiones leves como consecuencia directa del choque, aunque recibieron atención médica en el lugar y no fueron trasladadas a ningún centro hospitalario. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, conocida como la FAA, confirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 9:15 p. m. hora local, en la intersección de dos calles de rodaje dentro de las instalaciones del aeropuerto.

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Mecanismo del choque entre aeronaves

El incidente involucró específicamente a un Boeing 737-800 de la aerolínea panameña Copa Airlines y a un Boeing 767 de carga de UPS. Según los reportes preliminares, la punta del ala izquierda del Boeing 737 de Copa golpeó la nariz del fuselaje del Boeing 767 de UPS mientras ambas naves se desplazaban sobre la pista. El avión de Copa acababa de aterrizar procedente de Ciudad de Panamá, Colombia, y se dirigía hacia su puerta de embarque asignada para descargar a su tripulación y pasajeros.

Por su parte, el Boeing 767 de UPS era una aeronave de carga que se encontraba en proceso de rodar hacia la pista principal de despegue. Su destino final estaba establecido en Bogotá, Colombia. El contacto físico entre las dos aeronaves ocurrió mientras ambas estaban en movimiento en tierra, lo que provocó daños visibles en la estructura de ambas naves sin comprometer la integridad estructural total de los aviones.

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Testimonios y comunicaciones con la torre de control

Las grabaciones de las comunicaciones entre la torre de control y las tripulaciones revelan detalles críticos sobre la secuencia de eventos. Los controladores de tráfico aéreo le habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al avión de pasajeros de Copa Airlines. No obstante, registros de audio muestran que uno de los pilotos de la aeronave de carga declaró a la torre que alguien los había golpeado, lo que sugiere una falta de conciencia situacional en la intersección.

Medios internacionales han reportado que uno de los pilotos reconoció que su aeronave se pasó de largo la posición correcta antes del contacto, un factor que será analizado detenidamente en la investigación oficial. Además, fotografías difundidas inmediatamente después del suceso muestran daños visibles en la nariz del avión de carga y piezas desprendidas en la punta del ala del Boeing 737 de Copa Airlines.

Impacto en pasajeros y operaciones aeroportuarias

El avión de Copa Airlines transportaba a un total de 172 personas, compuestas por 166 pasajeros y seis tripulantes. Todos los ocupantes de la aeronave de pasajeros bajaron del equipo volador de manera ordenada una vez que el capitán informó que no existía un peligro inminente. La aerolínea confirmó que, salvo las dos personas atendidas por lesiones leves, el resto de los ocupantes se encontraban en buen estado físico y emocional.

Un pasajero del vuelo de Copa relató que la aeronave rodaba a una velocidad normal tras aterrizar cuando se escucharon gritos y se sintió el impacto con la otra aeronave. La tripulación instruyó a todos los presentes a permanecer sentados hasta que el capitán comunicó la situación y un remolcador se dispuso a mover el avión de pasajeros hacia la terminal. Esta acción permitió que la operación en la terminal aérea continuara sin interrumpirse significativamente, ya que los vuelos fueron redirigidos a otras calles de rodaje.

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Investigación y siguientes pasos de la FAA

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha anunciado oficialmente que está llevando a cabo una investigación exhaustiva para establecer las causas exactas y las circunstancias que rodearon el choque. Las autoridades no han entregado aún conclusiones sobre responsabilidades, pero se espera que la revisión incluya un análisis detallado de las comunicaciones entre los pilotos y los controladores de tráfico aéreo, así como el estado mecánico de ambas aeronaves.

Tanto Copa Airlines como UPS han manifestado su compromiso total con la seguridad de sus empleados, pasajeros y el público en general. La aerolínea panameña lamentó las molestias causadas y reafirmó que colaborará estrechamente con las autoridades. Por su parte, UPS indicó que su prioridad es garantizar la seguridad de su tripulación y asegurar que se establezcan los hechos. No se ha informado aún cuánto tiempo estarán fuera de servicio las dos aeronaves ni si habrá cambios en las rutas programadas. Se espera que la FAA y las autoridades del aeropuerto del aeropuerto de Miami entreguen nuevos detalles en las próximas horas a medida que avanza la revisión del incidente en la calle de rodaje.