Choque entre Dangond y Lafaurie por auditorías a Fedegán

Indalecio Dangond y José Félix Lafaurie mantuvieron un fuerte enfrentamiento en el Ministerio de Agricultura. El ministro anunció auditorías a Fedegán y Fedearroz tras cuestionar el uso de un billón de pesos.

Un intenso conflicto público ocurrió en las oficinas del Ministerio de Agricultura cuando el ministro, Indalecio Dangond, se enfrentó al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegán), José Félix Lafaurie, durante una reunión con gremios agropecuarios. La tensión escaló rápidamente cuando Dangond cuestionó la gestión financiera del gremio ganadero y exigió la salida inmediata de Lafaurie del recinto.

Conflictos por recursos y auditorías a gremios

Dangond dirigió acusaciones directas sobre el manejo financiero de Fedegán, señalando específicamente el desembolso de cerca de un billón de pesos por parte de la organización ganadera. Ante la sorpresa de los presentes, el titular de la cartera pública formuló preguntas contundentes sobre el destino exacto de esos fondos, calificando la situación de irresponsabilidad y exigiendo transparencia inmediata.

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Como consecuencia directa de estas reprochadas gestiones administrativas, el ministro anunció oficialmente la implementación de auditorías rigurosas tanto para Fedegán como para la Federación Colombiana de Arroceros (Fedearroz). El secretario general de la cartera, Manuel Alejandro Pretelt, confirmó en el momento que los pliegos correspondientes a la auditoría de Fedegán ya se encontraban publicados.

Exigencias de salida y defensa de la reunión

La confrontación personal alcanzó su punto máximo cuando Dangond instó a Lafaurie a abandonar la sala de reuniones argumentando irregularidades. El mandatario de los ganaderos se negó rotundamente a salir, sosteniendo que la discusión se llevaba a cabo en un espacio público oficial y que los temas tratados concernían al interés general del sector agropecuario nacional.

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Ante la negativa del dirigente ganadero, el ministro del ramo lanzó amenazas de finalizar el encuentro unilateralmente si Lafaurie no desistía de permanecer en la mesa. La disputa verbal incluyó frases contundentes donde se cuestionaba la presencia del representante de Fedegán, quien mantuvo su postura argumentando que no sería desalojado de un recinto estatal.

Comparaciones técnicas y participación de otras empresas

El debate también abarcó la asistencia técnica disponible para los productores, con Dangond comparando la estructura de Fedegán con la exitosa Federación Nacional de Cafeteros. El ministro preguntó por el número de asistentes técnicos con los que contaba el gremio ganadero, recibiendo la respuesta de que eran menos que los del sector cafetero debido a diferencias de capacidad operativa.

Esta comparación generó nuevas tensiones verbales, llevando a Lafaurie a pedir que el ministro no le alzara la voz durante la discusión. La reunión contó con la intervención de gerentes de Alpina y Colanta, quienes intentaron moderar el ambiente tenso entre las partes en conflicto durante el intercambio de ideas.

Antecedentes regionales y contexto político reciente

Este enfrentamiento no es aislado, sino que forma parte de una serie de diferencias históricas entre el Gobierno y Fedegán sobre la política agropecuaria vigente. Se menciona que Dangond y Lafaurie comparten un origen regional en el sur de La Guajira, pero su relación se ha deteriorado por disputas de liderazgo y protagonismo dentro de las organizaciones gremiales.

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Indalecio Dangond ha sido protagonista de otras controversias públicas recientes, incluyendo un incidente con el senador Iván Cepeda durante un debate sobre reforma agraria. Asimismo, ha mantenido desacuerdos administrativos con el exdirector de la Agencia de Desarrollo Rural, lo que refleja una postura ejecutiva marcada por la confrontación directa.