Choque entre Ordóñez y JEP por legitimidad en audiencia pública de paz

Tensión entre el ministro del Interior y la Jurisdicción Especial para la Paz durante audiencia pública. Conflicto por legitimidad y protección de firmantes del Acuerdo Final.

La tensión se desató en una audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz, donde se registró un intenso cruce verbal entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gustavo Salazar. El incidente ocurrió cuando el titular del ministerio cuestionó abiertamente la legitimidad de la jurisdicción especial en el marco del décimo aniversario de la firma del pacto.

El debate sobre la legitimidad de la JEP

El ministro Alejandro Ordóñez inició su intervención al sostener que, a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, uno de los principales desafíos que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz es demostrar resultados concretos y transparencia en su gestión. Ordóñez afirmó que el gran reto institucional tiene que ver directamente con su legitimidad ante la sociedad colombiana, marcando el inicio del conflicto con la magistratura.

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El funcionario recordó las promesas realizadas en su momento por los suscriptores del acuerdo, quienes aseguraron que no habría impunidad, que no se repetiría la barbarie y que existiría una reparación real a las víctimas. Para el ministro, estos compromisos incluyen además la verdad y el desmantelamiento de los negocios ilícitos, aspectos que considera pendientes de verificación por parte de la JEP.

Intervención del magistrado Salazar

Las declaraciones del ministro fueron interrumpidas directamente por el magistrado Gustavo Salazar, quien solicitó limitarlo estrictamente al propósito de la audiencia, la cual está centrada en las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo. Salazar le indicó que no habían venido a discutir la legitimidad de la JEP y le pidió que se ceñiera al tema de protección que convocó la sesión.

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El magistrado insistió en que el ministro debía atenerse a lo pertinente a la presente convocatoria y cuestionó el uso del espacio público para poner en duda la legitimidad de la jurisdicción. Salazar calificó las intervenciones de Ordóñez como una falta de educación, argumentando que ese no era el objeto del encuentro y que desviaba el foco de las medidas cautelares en cuestión.

Consecuencias para los firmantes del acuerdo

El choque resalta las diferencias sobre el alcance y la legitimidad de la jurisdicción especial en el contexto de la protección de los integrantes de la antigua FARC que firmaron el Acuerdo Final de Paz. La audiencia busca evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares, pero el debate político alrededor de la JEP continúa influyendo en el ambiente institucional. La tensión entre el gobierno y la jurisdicción de paz se manifiesta en estos espacios formales, afectando la percepción pública sobre la implementación de la paz.

Próximos pasos y contexto político

Este incidente se enmarca en un período de alta tensión política en Colombia, donde el gobierno enfrenta desafíos para mantener su apoyo en el Congreso. La legitimidad de las instituciones de transición sigue siendo un tema central en el debate nacional, con críticas recurrentes sobre la efectividad y transparencia de la JEP. Los firmantes del acuerdo continúan bajo medidas cautelares, y la evaluación de su protección es prioritaria para garantizar la estabilidad del proceso de paz.