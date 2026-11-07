Choque fatal en Ruta 66 deja 12 muertos en Valparaíso

Un siniestro vial en la región de Valparaíso cobró la vida de 12 personas y dejó 13 heridas tras el impacto de tres vehículos.

Un trágico incidente de tránsito en la región costera de Valparaíso ha dejado al menos 12 fallecidos y 13 heridos este sábado. Las autoridades confirmaron que el siniestro involucró un camión, un autobús de transporte público y un automóvil en una colisión frontal. El gobierno chileno ha confirmado los datos oficiales tras los acontecimientos ocurridos en la carretera de esta zona.

Detalles del siniestro vial en Ruta 66

El accidente ocurrió esta mañana en la Ruta 66, específicamente a la altura del sector de Atalaya, en Valparaíso. Esta ubicación se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros al noroeste de la capital, Santiago. La gravedad del incidente fue inmediata, ya que el impacto entre los vehículos fue de naturaleza frontal-lateral. Según el comandante de Bomberos, César Carreño, esta dinámica afectó principalmente a los conductores. Asimismo, los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte de pasajeros resultaron gravemente impactados.

Also read Sanitas activa plan de choque por fallas en dispensarios: SuperSalud intensifica vigilancia

Respuesta oficial y testimonios de Manuel Millones

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, proporcionó el reporte oficial a la prensa sobre el balance de víctimas. Millones declaró que hasta el momento, el reporte oficial son 12 personas fallecidas y 13 heridos. Esta cifra refleja la magnitud de la tragedia que ha conmocionado a la comunidad local y a las familias de las víctimas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños severos del fuerte impacto en los tres vehículos involucrados, evidenciando la fuerza de la colisión.

Advertisement

Atención médica y labores de la SIAT

Tras el choque, la policía y los bomberos realizaron las labores de rescate y trasladaron a los heridos al hospital de Valparaíso. La prioridad inmediata fue garantizar la atención médica para las 13 personas que resultaron heridas en el incidente. Por su parte, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la policía ha iniciado las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente. Esta sección oficial se encarga de analizar la escena y recopilar pruebas para establecer responsabilidades.