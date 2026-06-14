Choque mortal de dos helicópteros en Río deja seis muertos, entre ellos Oliver Tree y el influencer Gaspi

Dos helicópteros colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, provocando la muerte de seis personas, incluidos el cantante Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi. Las grabaciones difundidas en redes sociales son cruciales para la investigación.

Un trágico accidente aéreo sacudió la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, zona occidental de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo a las 8:59 hora local.

Las imágenes capturadas por testigos y rápidamente difundidas en redes sociales muestran el instante preciso en que ambas máquinas se aproximan, se impactan violentamente y pierden estabilidad, descendiendo sobre distintas áreas del entorno urbano. El choque provocó la caída de los dos aparatos en puntos separados: uno se estrelló en el patio de una iglesia, mientras que el otro impactó contra un recinto usado por la empresa brasileña BYD para almacenar vehículos eléctricos, desencadenando un incendio de grandes proporciones que envolvió varios automóviles y generó una densa columna de humo perceptible a varios kilómetros de distancia.

Los videos, que se han convertido en piezas clave para la investigación, evidencian el momento de la colisión, la explosión de fuego y la reacción de los presentes, que gritaron y se acercaron temerosos al lugar del siniestro. Las autoridades de emergencia movilizaron de inmediato a los bomberos, la policía civil y equipos especializados en rescate aéreo.

El cuerpo de bomberos estableció un perímetro de seguridad, evacuó a los transeúntes y procedió a la recuperación de los restos de las víctimas. Según los primeros reportes oficiales, cinco personas viajaban a bordo de uno de los helicópteros y solo el piloto ocupaba la otra aeronave; ninguno de los ocupantes sobrevivió.

Entre los fallecidos se encuentran el cantante y compositor estadounidense Oliver Tree, de 32 años, conocido internacionalmente por éxitos como "Life Goes On" y "Miss You", y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi". También perdieron la vida el director audiovisual Lucas Vignale, el productor Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, cuyas identidades fueron confirmadas por la Policía Civil de Río de Janeiro y medios internacionales.

El Departamento de Aviación Civil de Brasil ha abierto una investigación exhaustiva para determinar las causas que originaron la colisión. Los investigadores están analizando los videos de los testigos, los datos de los registradores de vuelo y los restos de las aeronaves, con el objetivo de reconstruir los últimos segundos antes del impacto. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que explique si la causa fue una falla mecánica, error humano o alguna condición climática adversa.

Mientras tanto, la noticia ha generado una ola de condolencias y homenajes en redes sociales, donde seguidores de Oliver Tree y de Gaspi comparten mensajes de despedida, imágenes del suceso y reflexiones sobre la fragilidad de la vida. La tragedia ha resonado a nivel mundial, provocando una profunda tristeza entre los amantes de la música, el entretenimiento digital y la comunidad aérea, y subrayando la necesidad de reforzar las normas de seguridad en el tráfico de helicópteros urbanos





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