Chorrera: del arte ancestral a la transformación social en el Atlántico

La asociación Arte y Tejido de Chorrera ha convertido las tradicionales artesanías en un motor de desarrollo económico y social, involucrando a toda la comunidad y logrando reconocimiento nacional e internacional.

El corregimiento de Chorrera , ubicado en el municipio de Juan de Acosta, a unos 50 kilómetros de Barranquilla, se ha convertido en un verdadero tesoro para el departamento del Atlántico , no solo por sus reconocidas artesanías , sino por las historias de superación y el talento humano que definen su esencia.

Este lugar, que ya destaca en el mapa por su turismo, gastronomía y diversidad cultural, hoy brilla con luz propia gracias a iniciativas como la Asociación Artesanas de Chorrera, un proyecto que nació del sueño de preservar un legado ancestral y que ha transformado la vida de toda una comunidad. Detrás de cada mochila, sombrero o pieza tejida a crochet, hay una narrativa de unidad, esfuerzo y reconocimiento al trabajo artesanal, que ha logrado posicionarse en mercados locales e internacionales,y que involucra a hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores en un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible.

La historia de esta asociación, formalizada en 2002 bajo el nombre Arte y Tejido, es un ejemplo de cómo la organización colectiva y el apoyo institucional pueden potenciar el arte empírico, convirtiendo técnicas tradicionales en productos de alta demanda. Desde sus inicios, cuando los artesanos solo recibían pago por la mano de obra sin valorar su creatividad, hasta la integración de diseñadores profesionales que optimizaron la producción y estética, el camino ha sido de aprendizaje constante.

Hoy, con una capacidad de 450 a 500 unidades mensuales y un 70% de exportación, el proyecto no solo genera ingresos, sino que permite que familias enteras se beneficien, financiando estudios y creando empleos indirectos en marroquinería y bisutería. Aliados clave como la Gobernación del Atlántico y Gases del Caribe fueron fundamentales en el proceso de formalización y crecimiento, demostrando que la alianza público-privada puede ser catapulta para el desarrollo local.

Esta experiencia refleja el poder del arte como motor de transformación social, donde cada puntada no solo teje un producto, sino también esperanzas, identidad y un futuro más próspero para Chorrera y el Atlántico





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