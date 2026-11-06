Chris Carpentier revela dos infartos y colocación de stent tras emergencia cardíaca

El chef chileno Chris Carpentier, jurado de MasterChef, compartió en redes sociales que sufrió dos infartos hace una semana y recibió un stent. Detalla su recuperación y reflexiona sobre el estrés.

El reconocido chef y personalidad chilena Chris Carpentier, ampliamente identificado por su labor como jurado en el programa de cocina MasterChef, ha informado públicamente sobre una grave crisis de salud que enfrentó recientemente. A través de un mensaje audiovisual difundido en sus plataformas digitales, el expresentador confirmó que sufrió dos infartos al corazón aproximadamente una semana antes de la publicación. Esta declaración directa busca poner al tanto a sus seguidores sobre la naturaleza de su ausencia y el procedimiento médico que fue necesario para estabilizar su condición física.

Detalles de la emergencia cardíaca y el stent

La intervención médica que requirió la presencia de un dispositivo crucial para su recuperación fue detallada por el propio Carpentier en su comunicación. Los especialistas en salud debieron implantar un stent en sus arterias para corregir la obstrucción que causó los episodios de falta de flujo sanguíneo. Este implante, que consiste en una pequeña estructura metálica en forma de malla, se utiliza comúnmente en angioplastias coronarias para mantener las arterias abiertas y facilitar el retorno de la circulación normal. La colocación de este dispositivo es un paso estándar y vital en la atención de pacientes que han sufrido ataques cardíacos severos, con el objetivo explícito de prevenir nuevas obstrucciones y complicaciones cardiovasculares mayores.

Also read Christopher Carpentier reveló que sufrió dos infartos y gracias por su recuperación

Posiciones de las partes y agradecimientos

Chris Carpentier utilizó su espacio de comunicación para expresar un profundo agradecimiento a las múltiples redes de apoyo que lo rodearon durante su proceso de recuperación. El chef destacó específicamente la presencia y el cuidado de sus hijos, familiares cercanos, amigos personales y sus compañeros de trabajo, mencionando especialmente a aquellos que permanecieron en Colombia durante su carrera profesional. Además, dirigió palabras de gratitud hacia los espectadores y usuarios de redes sociales que le enviaron mensajes de apoyo y preocupación a través de las plataformas digitales. Esta manifestación pública busca reconocer no solo el apoyo emocional, sino también la solidaridad que demostraron las distintas esferas de su vida personal y profesional ante la adversidad.

Reflexión sobre el estrés y nuevas prioridades

Tras superar la fase aguda de su salud, el chef chileno decidió compartir una reflexión filosófica sobre la manera de enfrentar la vida cotidiana. Carpentier enfatizó la importancia de no permitir que el estrés determine el ritmo y la calidad de los días, aconsejando a su audiencia tomar la existencia con mayor ligereza. Argumentó que la vida es un ciclo donde ocurren tanto eventos positivos como negativos, y que la actitud frente a estos sucesos es fundamental para el bienestar integral. Esta perspectiva surge de su experiencia directa, al haber recibido una segunda oportunidad tras el diagnóstico de sus problemas cardíacos, lo que le ha permitido reevaluar sus prioridades y reducir la presión interna.

Advertisement

El año 2026 ha sido descrito por el chef como un período particularmente complejo, marcado por diversos acontecimientos difíciles. En esta categoría de complicaciones, Carpentier incluyó no solo su emergencia médica, sino también eventos contextuales como terremotos y otras catástrofes que han afectado la región. Esta mención sitúa su recuperación en un marco más amplio de resiliencia, donde la salud personal se entrelaza con la estabilidad del entorno. Su historia sirve como un recordatorio sobre la fragilidad humana y la necesidad de mantener un equilibrio emocional y físico ante adversidades simultáneas.

En cuanto a su estado actual, Chris Carpentier aseguró que la evolución de su salud ha sido favorable desde el procedimiento médico. Confirmó que se encuentra mucho mejor y ha retomado un nivel de bienestar que le permite continuar con sus actividades. El seguimiento médico posterior a la colocación del stent y el tratamiento farmacológico correspondiente son elementos clave para garantizar que no se presenten nuevas obstrucciones. La transparencia de Carpentier sobre este evento aporta información valiosa sobre la prevención y la respuesta rápida ante señales de alerta del corazón, consolidando su mensaje de cuidado personal y responsabilidad social.