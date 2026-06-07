Christian Eriksen sufre desmayo en partido amistoso con Ucrania y revive preocupación por su salud

El mediocampista danés Christian Eriksen, quien lleva un desfibrilador desde su paro cardíaco en la Eurocopa 2021, se desmayó brevemente durante un amistoso contra Ucrania en Odense. Aunque pudo Ponerse en pie y fue trasladado en ambulancia por protocolo, el incidente generó alarma y recordó el grave episodio de 2021. Médicos de la selección danesa confirman que su marcapasos funcionó correctamente y que está bien, pendiente de pruebas hospitalarias.

El experimentado mediocampista danés Christian Eriksen , de 34 años, volvió a vivir un momento de gran tensión este domingo durante un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania disputado en la ciudad de Odense.

Poco después de arrancar la segunda mitad, concretamente en el minuto 64 del encuentro, Eriksen se desplomó sobre el césped sin que mediara ninguna acción de juego aparente, lo que desató de inmediato las alarmas entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el estadio. El incidente no pudo evitar traer a la memoria de todos el grave episodio sufrido por el futbolista hace exactamente cinco años, durante la fase de grupos de la Eurocopa 2021 frente a Finlandia, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido que puso en serio riesgo su vida y que marcó un antes y un después en su carrera y en su estado de salud.

En aquella ocasión, la rápida intervención de los servicios médicos y el uso de un desfibrilador salvaron su vida, y desde entonces el jugador lleva implantado un dispositivo cardíaco para monitorizar su ritmo y prevenir nuevas emergencias. Tras caer al suelo en el amistoso de este domingo, Eriksen recibió atención médica inmediata por parte del equipo sanitario de la selección danesa.

Afortunadamente, y a diferencia de lo ocurrido en 2021, el jugador recuperó la conciencia de forma rápida, aunque se reportó que había perdido el conocimiento brevemente. En una muestra de tranquilidad, el propio Eriksen pudo incorporarse por sus propios medios y, siguiendo el protocolo de seguridad, se trasladó en ambulancia al hospital para someterse a las pruebas oportunas.

A través de los altavoces del estadio, la organización del partido comunicó a los asistentes que el futbolista se encontraba bien, teniendo en cuenta las circunstancias, lo que ayudó a calmar los ánimos. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, ofreció posteriormente una declaresión en la que aseguró que Eriksen estaba en buen estado y que había abandonado el campo por su propio pie.

Según explicó Boesen, el marcapasos implantado a Eriksen funcionó correctamente durante el incidente, detectando probablemente alguna anomalía y activándose de ser necesario, aunque no fue preciso aplicar una descarga eléctrica. El doctor detalló que el centrocampista perdió el conocimiento de manera短暂的 pero lo recuperó rápidamente, y que el personal médico pudo contactar con él de inmediato.

Aunque el episodio no fue de gravedad comparable al de 2021, se ha decidido que Eriksen permanezca en observación en un centro hospitalario para realizarle pruebas más exhaustivas y determinar con certeza la causa de este nuevo desmayo. La selección danesa confirmó que se mantienen en contacto constante tanto con el jugador como con los médicos del hospital.

Por su parte, Eriksen, mostrando una fortaleza mental admirable, pidió al doctor Boesen que trasladara un saludo a todos sus compañeros de equipo y les asegurara que se encontraba bien. Este nuevo incidente abre un debate sobre la gestión del riesgo en futbolistas con cardiopatías graves y sobre la capacidad de estos deportistas para continuar compitiendo al máximo nivel con dispositivos médicos implantados.

La comunidad futbolística y los aficionados expresaron su preocupación en redes sociales, aunque también mostraron su apoyo al jugador, que ha superado ya dos episodios cardíacos graves en su trayectoria deportiva. A la espera del parte médico oficial tras las pruebas hospitalarias, loPriority es la salud de Eriksen, cuyo futuro en el fútbol profesional podría volver a replantearse si se detectan nuevas complicaciones.

El jugador, que milita actualmente en el Manchester United, ha sido una pieza clave para su selección y ha demostrado una resiliencia extraordinaria desde su primer infarto en 2021, regresando a los terrenos de juego tras una exhaustiva rehabilitación y adaptándose a su nueva condición médica. Sin embargo, este segundo desmayo en un partido oficial, aunque haya sido en un amistoso, subraya la fragilidad de su situación y la necesidad de máxima precaución





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