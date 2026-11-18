La casa de subastas Christie's retiró la obra de Frida Kahlo del mercado por solicitud de las autoridades mexicanas, que investigan su procedencia y posible salida irregular de la Casa Azul.

La casa de subastas Christie's retiró de la venta la obra Congreso de los pueblos por la paz, pintada por Frida Kahlo en 1952, el martes 17 de noviembre en Nueva York. Esta decisión surgió tras una solicitud formal del Gobierno de México, quien exigió información detallada sobre la documentación que respalda la salida legítima del cuadro del territorio nacional.

México exige investigación sobre la obra

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, conocido como INBAL, solicitó a Christie's presentar documentos que demostrarán la procedencia exacta de la pintura y la identidad del dueño legítimo del activo. Desde 1984, el Gobierno de México clasifica las obras de Frida Kahlo como monumentos artísticos de la nación, lo que impide su exportación definitiva sin autorización expresa.

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Aunque la venta de piezas de la pintora no está prohibida, la salida permanente del país sí lo está. El INBAL advirtió que la operación de subasta debía pausarse para evitar una posible infracción a las leyes de patrimonio cultural mexicano y asegurar que la obra no haya sido sacada de manera ilegal.

Denuncias sobre la salida de la Casa Azul

La Secretaría de Cultura de México inicialmente informaba que el cuadro había salido del país en 1952, más de tres décadas antes de que entrara en vigor la prohibición de exportación. Sin embargo, las autoridades cambiaron su postura cuando un colectivo de artistas y promotores culturales denunció que la obra salió de manera irregular del Museo Frida Kahlo.

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Esta denuncia se basa en un escrito publicado en 2025 por Hilda Trujillo, exdirectora del Museo Frida Kahlo en la Casa Azul del barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Trujillo señaló que la pintura figuraba en el catálogo original desde 1957, pero desde 2011 aparece registrada a nombre de distintos dueños, algunos en el extranjero.

La directiva actual del museo no confirmó ni negó los hechos, pero confirmó que se ha informado a Christie's que la obra está comprendida en una investigación en curso a cargo de las autoridades mexicanas. Esta situación ha generado incertidumbre sobre el estatus legal del activo en el mercado internacional.

Contexto político y valor de mercado

El caso se enmarca en la política cultural continua de México para recuperar el patrimonio nacional. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, emprendió una campaña para recuperar bienes culturales que salieron del país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con esta estrategia para proteger el legado artístico de la nación.

El interés por esta obra es alto, ya que hace exactamente un año, en noviembre de 2025, su autorretrato El sueño (La cama) se vendió en Sotheby's por 54,7 millones de dólares. Esta cifra convirtió a esa pieza en la obra más cara de una mujer artista jamás subastada, lo que eleva el valor estimado de Congreso de los pueblos por la paz entre 2,5 y 3,5 millones de dólares.

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El cuadro, de pequeñas dimensiones con 20,3 por 25,4 centímetros, fue pintado en óleo y témpera en octubre de 1952. La obra refleja el contexto de la Guerra Fría y incluye símbolos como un árbol, una paloma blanca y sandías, representando la paz y la resistencia ante un posible apocalipsis nuclear.