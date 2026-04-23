Christopher Carpentier Revela las Tensiones en MasterChef Celebrity y su Impacto en su Salud

El chef chileno Christopher Carpentier comparte detalles sobre su difícil experiencia en MasterChef Celebrity, incluyendo su tensa relación con Claudia Bahamón y el impacto del estrés en su bienestar físico y mental.

El renombrado chef chileno Christopher Carpentier , ampliamente reconocido por su participación como jurado en diversas ediciones de MasterChef Celebrity a lo largo de Latinoamérica, ha desatado una nueva ola de comentarios tras compartir abiertamente su experiencia en el programa y la dinámica que experimentó dentro del set, particularmente su relación con la presentadora colombiana Claudia Bahamón .

Carpentier, considerado una figura clave en la gastronomía chilena y con una extensa trayectoria en el ámbito televisivo, realizó estas revelaciones durante una reciente entrevista en el programa conducido por Álvaro Rodríguez, donde se adentró en los entresijos del exitoso reality culinario. El chef fue particularmente directo al describir su paso por MasterChef Celebrity como un período intensamente desafiante y emocionalmente agotador.

Según sus palabras, las condiciones de grabación, caracterizadas por la presión constante y la exigencia implacable, terminaron por afectar significativamente su estado de ánimo y su relación con el equipo de producción y los demás participantes. Carpentier no dudó en calificar su experiencia como una verdadera 'tortura', no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo rodeaban. Reconoció que su propio temperamento en el set a menudo generaba incomodidad e incluso tensión entre sus compañeros.

Explicó que la atmósfera diaria estaba impregnada de incertidumbre, ya que su estado emocional fluctuante influía directamente en el desarrollo de las grabaciones y en el ambiente general. Un momento particularmente comentado de su relato fue la conversación que mantuvo con Claudia Bahamón al concluir una de las jornadas de grabación. Según Carpentier, Bahamón fue notablemente honesta al describir la percepción que tenía de él dentro del equipo: 'Eras el ser más insoportable de la Tierra.

Llegabas por la mañana y todos se preguntaban si venías de buen o mal humor'. Lejos de sentirse ofendido o atacado, el chef aseguró que esta franqueza le permitió comprender mejor el impacto de su comportamiento en el ambiente laboral y en las personas con las que interactuaba. Carpentier también enfatizó que su actitud no surgió de la nada, sino que fue el resultado de un profundo agotamiento físico y mental acumulado durante las largas y demandantes grabaciones del reality.

Señaló que la presión constante, las jornadas extenuantes y el desgaste acumulado terminaron por afectar su bienestar general.

'Era una tortura ir. No solo para mí, sino también para los demás', reiteró, dejando claro que el entorno laboral jugó un papel determinante en su experiencia. Más allá de las tensiones internas del set, Carpentier reveló que su decisión de abandonar el programa también estuvo motivada por preocupaciones relacionadas con su salud.

El chef explicó que su cuerpo comenzó a manifestar señales de alerta debido al alto nivel de estrés que estaba experimentando, lo que lo llevó a reconsiderar su continuidad en el formato.

'Si no podía estar en un lugar donde no era feliz y mi cuerpo me lo estaba diciendo, ya no tenía sentido seguir', explicó. Estas declaraciones han generado un amplio debate entre los seguidores del programa, quienes han expresado diversas opiniones sobre la experiencia de Carpentier y la dinámica dentro de MasterChef Celebrity.

Mientras tanto, MasterChef Celebrity Colombia continúa consolidándose como uno de los realities más populares y exitosos del país, atrayendo a una gran audiencia y generando un constante flujo de comentarios y reacciones en las redes sociales. Para sus próximas ediciones, el programa ha reunido a un elenco diverso de figuras del entretenimiento, incluyendo a Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro, Verónica Orozco, Marcela Carvajal y Emmanuel Restrepo, entre otros, manteniendo su apuesta por la competencia culinaria, el drama y el entretenimiento de alta calidad





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