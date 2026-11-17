Un fallo en Optimizely permitió inyectar código malicioso en 178 webs el 16 de noviembre, robando criptoactivos de usuarios mediante la sustitución de direcciones de billetera.

Una falla crítica en la plataforma de optimización web Optimizely permitió que atacantes inyectaran código JavaScript malicioso en 178 sitios web afectados. Este incidente, detallado el lunes 16 de noviembre, afectó a organizaciones financieras, bancos y empresas de criptomonedas sin vulnerar directamente sus servidores.

Mecanismo de inyección del malware

El ataque se ejecutó mediante una falla en el proceso de registro de cuentas de la plataforma. Los actores maliciosos aprovecharon esta vulnerabilidad en el flujo de registro del servicio Experimentation para escribir código dañino en los proyectos de los clientes afectados.

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Cada sitio cliente carga un pequeño fragmento de código JavaScript desde los servidores de Optimizely. Este fragmento se ejecuta automáticamente en el navegador de cada visitante. Como el archivo era servido desde el dominio oficial de Optimizely, en el que cada sitio afectado ya confiaba, el código se cargó con normalidad.

Robo de criptomonedas y datos sensibles

Los atacantes modificaron las direcciones de billeteras de criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron y TON. Reemplazaban estas direcciones legítimas por direcciones controladas por el delincuente, tanto en los campos de formulario como en las direcciones que los usuarios copiaban al portapapeles.

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Esta técnica permitió que personas que pegaran la dirección sustituida y aprobaran la transferencia enviaran sus fondos al atacante. Además, el código malicioso estaba diseñado para capturar números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.

Se detectó malware específico para dispositivos iPhone y iPad, diseñado para comprometer estos dispositivos móviles. Seis de las organizaciones afectadas son empresas de criptomonedas o de trading, mientras que otras 32 son bancos y compañías financieras.

Respuesta de Optimizely y limpieza

Un portavoz de Optimizely confirmó que una parte no autorizada explotó la vulnerabilidad. La empresa aseguró que bloqueó el acceso a la ruta vulnerable, aplicó una corrección, eliminó el código inyectado, cerró las sesiones activas y revocó los tokens.

Notificó a todos los clientes afectados por el incidente. De los 188 fragmentos infectados iniciales, solo quedó uno después de haber estado presente en 169 menos de una hora. Esto muestra la rapidez con la que la empresa procedió a la limpieza del código malicioso.

Impacto financiero y medidas de seguridad

Según Report URI, las billeteras vinculadas al ataque recibieron alrededor de una cantidad no especificada, principalmente en Bitcoin, Litecoin y USDT. Hubo transacciones verificadas hacia los atacantes. Los fondos fueron movidos a plataformas de intercambio y las billeteras quedaron vacías en la madrugada del martes.

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El monto total robado aún no ha sido confirmado de manera independiente. Algunos informes indican que el incidente tuvo lugar el lunes 16 de noviembre, cuando se detectó la transferencia no autorizada de criptomonedas.

Consecuencias y precauciones futuras

Una organización afectada informó que dejó de utilizar temporalmente los scripts de Optimizely mientras adelanta sus propias pesquisas. Otra entidad confirmó que investiga modificaciones no autorizadas en los códigos de la plataforma comprometida.

El caso vuelve a poner en evidencia cómo una sola herramienta de terceros puede exponer a cientos de sitios web a la vez. Se recomienda a los usuarios verificar que la dirección de destino sea correcta antes de enviar fondos.

El intercambio de direcciones copiadas es un truco que sigue funcionando porque pocas personas verifican carácter por carácter antes de enviar. Este evento subraya la necesidad de validar exhaustivamente las direcciones de recepción en todas las transacciones de criptoactivos.