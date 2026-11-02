Ciberataque a supermercados en Europa compromete sistemas de refrigeración

Un ciberataque coordinado afectó a cadenas en Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Estonia. Los hackers manipularon termostatos, elevando temperaturas hasta 50 grados Celsius y obligando a desechar alimentos perecederos.

Un ataque cibernético coordinado impactó la cadena de suministro de alimentos en varias naciones europeas durante la noche del lunes, provocando fallos masivos en los sistemas de refrigeración y congelación de grandes cadenas minoristas. Establecimientos en Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Estonia reportaron incidentes de seguridad informática que permitieron a los responsables manipular remotamente los equipos, elevando las temperaturas internas hasta niveles que comprometieron irremediablemente la conservación de los productos perecederos. La alteración térmica obligó a estos supermercados a retirar inmediatamente del mercado miles de artículos frescos y congelados, ya que no podían garantizar que cumplieran con los estándares sanitarios necesarios para el consumo humano.

Detalles del ataque y manipulación remota

Los atacantes lograron infiltrarse en las redes de control industrial de los supermercados, accediendo a computadoras diseñadas para gestionar la climatización de las cámaras frigoríficas. Al obtener este control, modificaron los parámetros térmicos de manera abrupta, subiendo las temperaturas hasta alcanzar los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) en varios casos documentados. Este método de ataque busca inutilizar la cadena de frío sin destruir físicamente la infraestructura, dejando los alimentos en condiciones de riesgo para la salud pública y generando pérdidas económicas significativas por el desecho de mercancías intactas pero contaminadas por el calor excesivo.

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Impacto en las cadenas minoristas suecas

En Suecia, la cadena ICA Group confirmó que varias de sus tiendas experimentaron inconvenientes graves durante la noche, comprometiendo sus sistemas de refrigeración y congelación. Gustaf Nilsson, portavoz de ICA Group, explicó a la agencia de noticias TT que se trató de un incidente que afectó a un número limitado de establecimientos, aunque evitó precisar cuántos locales resultaron dañados en total. Uno de los casos más críticos se presentó en la tienda ICA Kvantum, ubicada en Sjöbo, al sur del país, donde el establecimiento informó a través de su página de Facebook que sus refrigeradores y congeladores habían sido hackeados. Ante la situación, el supermercado anunció que estaba adelantando las labores necesarias para desechar los alimentos afectados y evitar que llegaran a los consumidores, priorizando la seguridad sobre la venta.

Paralelamente, la cadena Coop reportó inconvenientes en seis de sus establecimientos ubicados en el centro de Suecia, según la información divulgada por TT. Hasta el momento, la compañía no había entregado mayores detalles sobre el alcance exacto del incidente, pero confirmó que la integridad de sus productos estaba en riesgo debido a la alteración térmica.

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Efectos en Bélgica, Luxemburgo y Estonia

Los problemas de seguridad informática se extendieron rápidamente a otros mercados europeos, confirmando la naturaleza regional del incidente. La cadena Delhaize confirmó que un incidente informático comprometió los sistemas de refrigeración de varias decenas de sus supermercados, principalmente en Bélgica, aunque también se reportaron afectaciones en algunos establecimientos de Luxemburgo. Sarah De Meester, portavoz de Delhaize, explicó las consecuencias que tuvo el incidente para las operaciones comerciales: en las tiendas afectadas, la gama de productos frescos y congelados está temporalmente algo limitada. Sin embargo, aclaró que la situación no había comprometido la distribución de mercancías, señalando que sus centros de distribución operan con normalidad y no ha habido interrupciones en las entregas a sus tiendas.

En Bélgica, Carrefour también confirmó que fue víctima de un ataque informático, aunque aseguró que el impacto fue reducido y que los responsables se concentraron exclusivamente en los equipos de refrigeración. La cadena detalló que el incidente afectó a 15 de sus más de 700 establecimientos en ese país, lo que sugiere un objetivo selectivo. En Estonia, la radiodifusora pública ERR informó que una empresa fabricante de la tecnología comprometida confirmó que uno de sus clientes sufrió el ciberataque. Los responsables consiguieron acceder a un computador encargado de controlar los sistemas de refrigeración y elevaron la temperatura hasta los 50 grados Celsius. Jann Mutso, director ejecutivo de Kitman Coldtech, evitó revelar el nombre del establecimiento involucrado, pero aseguró que la respuesta se produjo en cuestión de minutos y que el incidente no ocasionó daños significativos. La cadena Selver confirmó posteriormente que uno de sus supermercados había resultado afectado.

Investigación de vulnerabilidades en sistemas antiguos

Los incidentes registrados en distintos países europeos generan preocupación por la seguridad de los sistemas tecnológicos que controlan infraestructuras esenciales para el funcionamiento de los supermercados. La repetición de este tipo de incidentes pone sobre la mesa los riesgos de seguridad informática en los equipos que permiten conservar alimentos y garantizar la operación de los establecimientos comerciales. En el caso de Francia, los primeros indicios apuntaban a que los ciberataques estaban dirigidos contra sistemas antiguos, lo que habría facilitado el acceso de los responsables. Aunque todavía no se han establecido todos los detalles sobre la relación entre los ataques registrados en los diferentes países, la similitud en el modus operandi sugiere una campaña coordinada.

La situación recuerda a un ataque registrado el mes pasado en Francia, donde cientos de supermercados y comercios independientes sufrieron alteraciones similares. En ese episodio, los atacantes consiguieron acceder remotamente a los equipos y modificar su funcionamiento, provocando un incremento de las temperaturas en los congeladores y refrigeradores. Esta correlación histórica refuerza la necesidad de urgentes actualizaciones de seguridad en los sistemas de gestión de cadenas de frío en toda Europa, ya que la dependencia de tecnología heredada representa un punto de vulnerabilidad crítica para el sector alimentario.