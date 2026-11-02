Ciberataque afecta refrigeración en Suecia, Bélgica y Finlandia

Un ciberataque masivo deteriora alimentos en supermercados de Suecia, Bélgica, Finlandia y Estonia. La cadena Danfoss está vinculada a los sistemas comprometidos en estos países.

Un ciberataque coordinado ha provocado el fallo masivo de sistemas de refrigeración en grandes superficies comerciales de varios países europeos este lunes. Las cadenas minoristas en Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo reportaron subidas críticas de temperatura en sus cámaras frigoríficas, replicando el esquema de ataque observado previamente en Francia. La incidentes han obligado a las empresas a retirar productos perecederos y han generado alarma sobre la seguridad de las cadenas de suministro alimentarias en la región.

Mecanismo del ataque y alcance geográfico

El ataque se ejecutó a primera hora del lunes, afectando simultáneamente a múltiples operadores en territorios dispares. En Bélgica, la cadena Carrefour confirmó problemas en aproximadamente 15 de sus 700 establecimientos. El portavoz de la empresa, Mich Vergauwen, descartó cualquier otra causa técnica, calificando el incidente exclusivamente como un ciberataque. Paralelamente, Ikea Bélgica notificó que su tienda en Mons sufrió un incremento repentino de la temperatura en sus congeladores, afectando también a sus sistemas de conservación.

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Además de Carrefour e Ikea, otras grandes cadenas belgas como Delhaize, Colruyt e Intermarché experimentaron fallos técnicos en sus unidades de refrigeración. La cadena Delhaize extendió el impacto a Luxemburgo, donde cuatro de sus comercios se vieron comprometidos. En Suecia, la compañía Coop identificó que seis de sus casi 800 tiendas habían sido blanco del ataque. El portavoz de Coop, Carlos Cancino, confirmó que se trataba de un incidente cibernético, aunque señaló que el problema ya estaba resuelto y los equipos funcionaban con normalidad.

La situación en el norte de Europa continuó con reportes en Finlandia, donde el grupo Kesko detectó temperaturas irregulares en pequeños supermercados. En Estonia, la radiotelevisión pública ERR informó que al menos un supermercado fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración hasta alcanzar los 50 °C. Estos valores extremos garantizaban el deterioro rápido e irreversible de los productos alimentarios almacenados en esas cámaras.

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Vulnerabilidades tecnológicas y proveedores implicados

Un factor común determinante en estos incidentes es la dependencia de proveedores de tecnología de refrigeración específicos. La cadena sueca Ica reportó que un número limitado de sus establecimientos sufrió problemas de refrigeración. La portavoz de Ica, Helena Johansson, precisó que todos los locales afectados utilizaban un sistema externo de control suministrado por el fabricante danés Danfoss. Este mismo proveedor fue el blanco indirecto del ciberataque del 12 de octubre en Francia, cuando grandes cadenas de distribución francesas denunciaron que cientos de sistemas de refrigeración habían sido objeto de un ataque cibernético.

En Estonia, Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, fabricante y distribuidor de sistemas avanzados de refrigeración, confirmó a ERR que las unidades afectadas eran modelos antiguos suministrados por Danfoss, similares a los atacados en Francia. Mutso observó que el modus operandi era idéntico, aunque negó poseer más información sobre los responsables. En Suecia, el portavoz Carlos Cancino de Coop añadió un detalle técnico crucial: los seis establecimientos afectados estaban conectados a una red móvil 4G, no al sistema 5G actualizado. Esta distinción de infraestructura hizo que dichos puntos de venta fueran más vulnerables a los piratas informáticos que atacaron la gestión remota.

La empresa industrial belga Sabcobel reveló que había comenzado a proteger sus instalaciones inmediatamente después del ataque del 12 de octubre en Francia. Sin embargo, Stephan Moelans, director general de Sabcobel, admitió que alrededor del 10% de las unidades seguían sin estar reparadas. Estas instalaciones pendientes formaban parte de los establecimientos que sufrieron incidencias el lunes. Moelans declaró a AFP que, de no haber iniciado esa operación de protección, el impacto económico y logístico habría sido mucho mayor, mitigando en parte la extensión del desastre.

Posiciones institucionales e impacto económico

Las autoridades europeas y nacionales han reaccionado con preocupación ante la escalada de estos incidentes. La Unión Europea denunció públicamente los ciberataques reiterados, calificándolos como extremadamente preocupantes para la estabilidad del mercado. El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, afirmó que se trataba de un intento deliberado de perturbar la cadena de suministro alimentario y socavar la confianza de los consumidores. Hansen advirtió que esta advertencia debía tomarse muy en serio a nivel estratégico para todos los estados miembros.

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No obstante, Hansen matizó que la seguridad alimentaria del continente no estaba amenazada en el momento inmediato, ya que los sistemas de respaldo y la logística general seguían operativos. Lo que sí planteaba un problema real y cuantificable era el despilfarro de alimentos y las repercusiones financieras directas en las empresas minoristas. Las compañías enfrentan pérdidas por mercadería deteriorada y costos operativos adicionales para restaurar la funcionalidad de sus instalaciones tras los ciberataques.

En Bélgica, la fiscalía federal anunció la apertura de una investigación oficial para esclarecer los hechos. Aunque las autoridades han tomado cartas en el asunto, por el momento no han calificado oficialmente el incidente como un ciberataque en sus comunicados preliminares. Nadie ha reivindicado ninguno de los dos ataques masivos en Francia y la ola actual. Los expertos continúan analizando las brechas de seguridad en las redes 4G y los sistemas de control industrial de antiguos fabricantes de refrigeración para prevenir futuros compromisos.