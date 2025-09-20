Ciberataque causa interrupciones en aeropuertos europeos, afectando vuelos y causando retrasos

Un ciberataque en el software de Collins Aerospace afectó a varios aeropuertos europeos, incluyendo Bruselas, Berlín y Heathrow en Londres, causando retrasos y cancelaciones de vuelos. El incidente afectó los sistemas de registro y manejo de equipaje, obligando a los aeropuertos a operar manualmente.

Varios aeropuertos europeos, incluyendo los de Bruselas, Berlín y Heathrow en Londres, experimentaron el sábado 20 de septiembre, una interrupción significativa debido a un ciberataque que afectó los sistemas de registro y manejo de equipaje, resultando en retrasos y cancelaciones para los pasajeros.

La empresa estadounidense Collins Aerospace, proveedora de software para la industria aeroespacial y de defensa, confirmó haber detectado problemas relacionados con ciberataques en su software MUSE, utilizado en varios aeropuertos. Esta disrupción, que se originó en el software de la empresa, tuvo un impacto directo en las operaciones aéreas, obligando a los aeropuertos a implementar procedimientos manuales para el registro de pasajeros y el manejo de equipaje, lo que generó largas filas y demoras en los vuelos. La situación afectó a miles de pasajeros que se vieron obligados a esperar por horas, y en algunos casos, a cancelar sus viajes. \El aeropuerto de Bruselas fue uno de los primeros en reportar las consecuencias del ciberataque, indicando que el incidente se produjo la noche del viernes y que ya estaba causando importantes problemas en la programación de vuelos. Según el aeropuerto, al menos diez vuelos fueron cancelados y otros diecisiete sufrieron retrasos de más de una hora. La situación en Bruselas aún no se había resuelto completamente el sábado por la mañana, lo que obligó a los equipos del aeropuerto a realizar el registro de pasajeros y el embarque de manera manual, lo que generó una notable lentitud en los procesos. El aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con suficiente antelación para realizar los trámites necesarios. Por su parte, el aeropuerto de Heathrow en Londres, el más transitado de la capital británica, también reportó estar afectado por el ciberataque, lo que podría ocasionar retrasos en las salidas. La BBC informó que Eurocontrol, el organismo encargado de la supervisión del tráfico aéreo europeo, aconsejó a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con origen y destino en Heathrow entre las 4:00 AM del sábado y las 2:00 AM del domingo, hora local, para mitigar el impacto del incidente.\La situación se extendió a otros aeropuertos importantes en Europa, incluyendo el de Berlín, que también experimentó problemas técnicos con uno de sus proveedores. Collins Aerospace, la empresa responsable del software afectado, comunicó que se están realizando trabajos intensivos para solucionar la disrupción lo antes posible y restablecer la normalidad en las operaciones aéreas. La empresa está trabajando en estrecha colaboración con los aeropuertos afectados para minimizar el impacto en los pasajeros y agilizar los procesos. Se espera que la investigación sobre el ciberataque determine la causa del incidente y cómo fue que logró afectar los sistemas de control de aeropuertos. Las autoridades están tomando medidas para garantizar la seguridad de los sistemas aéreos y prevenir futuros ataques de este tipo. Los pasajeros son instados a mantenerse informados a través de las actualizaciones de sus aerolíneas y de los aeropuertos afectados. La situación pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de los sistemas informáticos de las infraestructuras críticas, como los aeropuertos, y la importancia de la ciberseguridad en la protección de los servicios esenciales





BluRadioCo / 🏆 28. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Ciberataque Aeropuertos Retrasos Cancelaciones Collins Aerospace

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Yaya Muñoz causa polémica tras lanzar fuerte indirecta a La Toxi CosteñaYaya Muñoz no se quedó callada y habló sobre las personas que le han criticado, específicamente de La Toxi Costeña.

Leer más »

Con el documental 'La libertad es mi causa', conmemoran el 28S en BarranquillaSerá el 25 de septiembre.

Leer más »

Esta fue la causa de la espuma que generó alarma en quebradas de La Ceja, AntioquiaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Leer más »

Elevan las alertas en Honduras por lluvias a causa de una onda tropicalLa Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) de Honduras elevó este jueves las a

Leer más »

Así puede alejarse de la principal causa de muerte en Colombia, según expertosBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Leer más »

Luis Rincón deslumbró en Bruselas con el mejor truco en BMX FreestyleEl bogotano brilló en Bruselas al quedarse con el título al mejor truco en BMX Freestyle.

Leer más »