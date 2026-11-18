Hackers infiltraron código malicioso en Optimizely, comprometiendo a marcas como BBC, HSBC y Ikea para robar datos financieros en un ataque masivo.

Un sofisticado ataque de inyección de código ha comprometido la seguridad de 178 sitios web de alto perfil, incluyendo a gigantes globales como la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, la tienda de muebles Ikea y la aerolínea Air France. Este incidente de seguridad, confirmado el martes por la prensa especializada, tenía como objetivo principal robar información financiera sensible de los usuarios y infectar dispositivos móviles y computadoras con sistema operativo Apple.

El vector de ataque vía Optimizely

La investigación reveló que los hackers lograron infiltrar código JavaScript malicioso en las herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital ampliamente utilizada por grandes corporaciones para personalizar la experiencia en línea de sus usuarios. La plataforma, que sirve como un intermediario crucial para la entrega de contenido dinámico, fue utilizada como un vector de distribución para comprometer a sus clientes corporativos y extender la amenaza a millones de visitantes que accedían a sus páginas.

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Scott Helme, un destacado investigador en seguridad cibernética, publicó un blog detallando el alcance del incidente el lunes. Helme fue el primero en identificar la magnitud del ataque y listó a algunas de las víctimas más conocidas, entre las que se encontraban Zoom, CNN, Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, Ledger y la plataforma de streaming Peacock. Su análisis confirmó que la lista incluía algunos de los sitios web más visitados del mundo en el momento del incidente.

Motivación financiera y criptomonedas

El objetivo específico de esta campaña maliciosa era financiero, ya que los atacantes buscaron robar números de tarjetas de crédito y monedas de criptomonedas de los usuarios que navegaban por los sitios comprometidos. La operación también buscaba cargar código adicional en los dispositivos de Apple, lo que podría permitir el control remoto o la extracción de datos personales almacenados en estos dispositivos.

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Las métricas de la operación criminal indican una rápida eficiencia en la recolección de fondos. El investigador Scott Helme señaló que las billeteras digitales del atacante habían recibido alrededor de 7.040 dólares. Esta suma se acumuló en un período muy corto de aproximadamente nueve horas durante el día 16 de noviembre, lo que sugiere que la campaña estaba activa y generando ingresos en tiempo real durante la fase inicial de la explotación.

Respuesta de Optimizely y medidas de contención

En respuesta a la crisis, Optimizely emitió un comunicado oficial aclarando que su equipo de seguridad había identificado y contenido un incidente que afectó a algunos clientes de su servicio de Experimentación Web. La compañía afirmó que la ruta vulnerable utilizada por los hackers ya está bloqueada y que el código inyectado ha sido completamente eliminado de sus plataformas. Además, confirmó que han contactado directamente a los clientes afectados para garantizar la seguridad de sus servicios.

Scott Helme también proporcionó una actualización sobre el estado actual de los sitios comprometidos, confirmando que la mayoría del código malicioso ha sido retirado. Esta medida de limpieza es crucial para restaurar la confianza de los usuarios y garantizar que las plataformas de comercio electrónico y servicios financieros funcionen sin riesgos de robo de datos. Las empresas afectadas continúan monitoreando sus sistemas para detectar cualquier signo de reinfección o actividad sospechosa residual.