Ciberataques físicos a neveras de supermercados en Europa

Ataques ciberfísicos alteran cadenas de frío en Francia, Bélgica y más países, afectando a Carrefour y Spar. Análisis de la vulnerabilidad en sistemas OT y riesgos para infraestructuras.

Agentes desconocidos manipularon recientemente equipos de refrigeración en cadenas de supermercados a través de ataques informáticos. Los incidentes comenzaron a finales de octubre en Francia y Países Bajos, dañando deliberadamente la cadena de frío de alimentos perecederos. Esta estrategia maliciosa demuestra una nueva forma de cibercrimen que trasciende el mundo digital.

Ataques a neveras conectadas a Internet

Los incidentes se expandieron rápidamente en los primeros días de noviembre a Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Irlanda, Estonia, Italia, Alemania y Portugal. Las autoridades recomiendan retirar productos refrigerados y desechar existencias en mal estado. Los sistemas de refrigeración deben restablecerse completamente antes de reponer los alimentos.

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Vulnerabilidad en sistemas ciberfísicos OT

Estos eventos son ciberataques dirigidos a sistemas OT o tecnología operacional. Los procesadores y sensores están vinculados a elementos físicos como frigoríficos. Las cadenas de frío modernas emplean controladores de refrigeración conectados a la red. El personal supervisa la temperatura y recibe alarmas remotamente. Exponer una interfaz de gestión completa a Internet es un riesgo grave. Los ataques permiten modificar el mundo real directamente.

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Consecuencias en infraestructuras críticas

El riesgo surge cuando se expone una interfaz de gestión completa a Internet. Si un dispositivo realiza acciones físicas, debe estar en redes internas protegidas. Los ataques previos afectaron plantas de agua y sistemas de riego. La segmentación de redes es fundamental para el control de tráfico. La mala gestión de identidades facilita el acceso no autorizado. Pocos usuarios requieren acceso a interfaces completas de neveras.