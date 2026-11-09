CO
Advertisement
Technology

Ciberataques físicos a neveras de supermercados en Europa

elcolombiano#6 in Colombia
Ciberataques físicos a neveras de supermercados en Europa
Ciberataques Europa · Supermercados Francia · Carrefour
Advertisement

Ataques ciberfísicos alteran cadenas de frío en Francia, Bélgica y más países, afectando a Carrefour y Spar. Análisis de la vulnerabilidad en sistemas OT y riesgos para infraestructuras.

Agentes desconocidos manipularon recientemente equipos de refrigeración en cadenas de supermercados a través de ataques informáticos. Los incidentes comenzaron a finales de octubre en Francia y Países Bajos, dañando deliberadamente la cadena de frío de alimentos perecederos. Esta estrategia maliciosa demuestra una nueva forma de cibercrimen que trasciende el mundo digital.

Ataques a neveras conectadas a Internet

Los incidentes se expandieron rápidamente en los primeros días de noviembre a Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Irlanda, Estonia, Italia, Alemania y Portugal. Las autoridades recomiendan retirar productos refrigerados y desechar existencias en mal estado. Los sistemas de refrigeración deben restablecerse completamente antes de reponer los alimentos.

Also readSofía y Antonella Petro rompen el silencio tras denuncia de Deicy Jiménez contra su padre: “Que las investigaciones avancen”

Vulnerabilidad en sistemas ciberfísicos OT

Estos eventos son ciberataques dirigidos a sistemas OT o tecnología operacional. Los procesadores y sensores están vinculados a elementos físicos como frigoríficos. Las cadenas de frío modernas emplean controladores de refrigeración conectados a la red. El personal supervisa la temperatura y recibe alarmas remotamente. Exponer una interfaz de gestión completa a Internet es un riesgo grave. Los ataques permiten modificar el mundo real directamente.

Advertisement

Consecuencias en infraestructuras críticas

El riesgo surge cuando se expone una interfaz de gestión completa a Internet. Si un dispositivo realiza acciones físicas, debe estar en redes internas protegidas. Los ataques previos afectaron plantas de agua y sistemas de riego. La segmentación de redes es fundamental para el control de tráfico. La mala gestión de identidades facilita el acceso no autorizado. Pocos usuarios requieren acceso a interfaces completas de neveras.

elcolombiano#6 in Colombia

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

Advertisement
Ciberataques Europa Supermercados Francia Carrefour Spar Tecnología OT Cadena De Frío Seguridad Informática
Advertisement

More on Technology

See all

Deicy Jiménez defiende a Vicky Dávila contra los ataques de Matador

Deicy Jiménez intervino en la disputa entre la periodista Vicky Dávila y el caricaturista Matador, rechazando los insultos y el machismo, y aclarando que fue ella quien buscó a Dávila para contar su versión sobre las denuncias contra Gustavo Petro.

PublimetroCol

Últimas Noticias · Colombia

See all
Up nextDeicy Jiménez defiende a Vicky Dávila contra los ataques de Matador