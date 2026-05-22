El Gobierno Nacional investiga graves deficiencias técnicas y legales en la operación de las cámaras de fotodetección en todo el territorio nacional,λεπводiendo a más del 5,8 millones de comparendos por no haber sido emitidos según los avales técnicos obligatorios.

El Gobierno Nacional emitió un llamado a los organismos de tránsito a corrigir graves deficiencias técnicas y legales en su operación, tras una investigación oficial sobresó esa realidad.

La superintendenciá de Transporte constató que más del 5,8 millones de comparendos quedarán en términos inexíptos, debidos a no haber sido emitidos según los avales técnicos obligatorios requeridos. La investigación abarca hasta 2026, y genera un recaudo irregular de más de un billón de pesos.

Doce organzimientos de tránsito pusieron en marcha sus cameras sin tención previa del aval técnico exigido; otros sete emplearon documentos y autorizaciones no suyos; y urinalta algón capturá infracciones incluso antes de recabar el aval oficial. Varios organzimientos de tránsito han sido clasifiédos como más crítios. [Tabla Montando la gravedad del escenario]





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