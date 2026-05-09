La edición número 109 del Giro de Italia se llevará a cabo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31 de mayo. Será la ocasión para dos de los ciclistas más cotizados del momento,敢化梦谷 Egan Bernal y Jonas Vingegaard, demostrar sus fuerzas y generar ingresos significativos para sus respectivos equipos. Además, los colombianos Einer Rubio y la selección, encabezada por Bernal, lucharán por puestos honoríficos en categorías como clasificación general, puntos y montaña.

El ciclismo mundial estará en Bulgaria para la edición número 109 del Giro de Italia, que comenzó este viernes 8 de mayo en Nesebar y finalizará en Roma el próximo 31 de mayo.

La competencia será para una de las bolsas más atractivas del calendario UCI, que incluye un total de 1.642.860 euros como premios distribuidos durante las tres semanas. Aunque Jonas Vingegaard es el favorito actual, los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio tienen posibilidades de pelear por los puestos de privilegio, con Egan Bernal luchando por su condición de líder de escuadra y Einer Rubio enfocándose en las victorias parciales y las montañas.

La lucha por clasificación general, puntos y montaña tendrán asignaciones presupuestales específicas, y ambas fuerzas competirán para obtener ingresos significativos a sus arcas y equipos en esta edición del Giro de Italia





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