Ciclismo sudamericano nuevamente en escena

En los últimos años, el ciclismo sudamericano ha destacado en las carreteras europeas generando una gran expectación y convirtiéndolo en un gran éxito. En este caso, la audiencia ha destacado por la victoria del ecuatoriano Jhonatan Narváez en la octava etapa del Giro de Italia. Gracias a esta victoria, el corredor del equipo UAE Emirates busca igualar el récord de su compatriota Richard Carapaz al igual que en la clasificación general por equipos.

El ciclismo sudamericano volvió a ser protagonista en las carreteras europeas al menos en cuatro oportunidades en los últimos años, siempre generando una gran expectación.

En este caso, es el ecuatoriano Jhonatan Narváez quien se ha ganado un gran espacio en todo el ciclismo mundial gracias a su última victoria en la octava etapa del Giro de Italia, en solitario y con una exhibición de potencia en Fermo. Con esta victoria, el corredor del equipo UAE Emirates ha igualado el récord en la 'Corsa Rosa' de su compatriota Richard Carapaz con su cuarta victoria de etapa en la historia de esta competencia.

Entre los aspirantes en la clasificación general, no ha habido cambios significativos y sigue siendo el portugués Afonso Eulálio quien porta la maglia rosa con su buena actuación en todo el recorrido





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ciclismo Sudamericano Giro De Italia Jhonatan Narváez Richard Carapaz Clasificación General

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noticias en español relevantes y de actualidadNoticias en español relevantes y de actualidad sobre ciclismo, fútbol, deportes, política y sociedad.

Read more »

El ecuatoriano Jhonatan Narváez repitió triunfo en el Giro de Italia; Egan Bernal no alcanzó protagonismoEl ecuatoriano Jhonatan Narváez, del equipo UAE, se impuso en la octava etapa del Giro de Italia que se corrió este sábado 16 de mayo con inicio en Ch...

Read more »

Jhonatan Narváez hace doblete y Egan Bernal resiste en Giro de Italia 2026Un día cargado de vértigo, desgaste y valentía en la 8ta etapa entre Chieti y Fermo, donde el ecuatoriano Narváez conquistó la etapa y Espinoza a cargo del Top 10. La pelea por la ‘maggia rosa’ entabla en máximos niveles.

Read more »

Giro de Italia 2026: así quedó Egan Bernal en la clasificación general tras la etapa 8El ecuatoriano Jhonatan Narváez ganó la etapa y superó al noruego Andreas Leknessund, con quien se fugó del pelotón.

Read more »