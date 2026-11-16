Ciclos de El Niño vinculados a la órbita terrestre: hallazgos de la Universidad Austral

Investigación de Guillermo Chinni revela patrones astronómicos en El Niño y La Niña, abriendo nuevas vías en astroclimatología y predicción climática global.

Un equipo de investigación dirigido por Guillermo A. Chinni ha descubierto vínculos estadísticos significativos entre los ciclos de El Niño y La Niña con la posición de la Tierra respecto al Sol. Esta revelación emerge de un análisis exhaustivo que abarca siete décadas de datos climáticos y astronómicos, presentando una nueva perspectiva sobre la variabilidad del clima global. El trabajo, publicado recientemente, desafía el enfoque tradicional al integrar variables astronómicas en la comprensión de estos fenómenos.

Relación entre ciclos climáticos y órbita solar

La investigación identifica patrones de variabilidad en escalas de tiempo de 2,5 a 3 años, alrededor de 4 años y entre 8 y 16 años. Estos hallazgos sugieren que la configuración orbital terrestre influye en la organización temporal de los eventos ENSO, más allá de las interacciones océano-atmósfera tradicionales. Se observa una coherencia temporal que conecta la geometría de la Tierra con las fluctuaciones térmicas del Pacífico.

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Metodología y datos del estudio científico

El docente de la Universidad Austral y la Universidad del Salvador utilizó registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos para este estudio. Los datos cubren el período entre 1948 y 2025, permitiendo una visualización a largo plazo de las tendencias climáticas. Se emplearon técnicas matemáticas avanzadas como el Análisis Espectral Singular para aislar las señales recurrentes en ambas series de datos.

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Fenómenos ENSO y variables astronómicas

El Niño-Oscilación del Sur implica cambios en la temperatura de las aguas del Pacífico tropical que afectan el clima mundial. El estudio evaluó la distancia Tierra-Sol y la declinación solar alrededor de los equinoccios como factores clave. También se analizó la fuerza gravitatoria entre la Tierra y el Sol, vinculada a la distancia que los separa. Estos factores astronómicos muestran correlaciones con las fases de calentamiento y enfriamiento oceánico.

Implicaciones para la astroclimatología y el futuro

Los resultados abren una nueva línea de investigación en el campo de la astroclimatología al explorar relaciones entre variables astronómicas y el sistema climático. La publicación se realizó el 11 de noviembre de 2026 en la revista Frontiers in Earth Science. Este enfoque no cuestiona la física océano-atmósfera existente, sino que añade una capa de comprensión sobre la periodicidad de los eventos extremos. La detección de estructuras de coherencia de larga duración podría mejorar la predicción climática a nivel global.