CIDH Alerta por Amenazas a la Libertad de Expresión en Colombia

Informe de la CIDH revela un preocupante aumento de agresiones contra periodistas, presiones a medios públicos y acoso judicial, poniendo en riesgo el ejercicio del periodismo en Colombia.

La reciente Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha puesto de manifiesto una preocupante situación en Colombia , evidenciando un deterioro en la independencia de los medios públicos, un alarmante aumento de agresiones contra periodistas y el uso del acoso judicial como herramienta para silenciar voces críticas.

Este informe, que se nutre de la documentación exhaustiva realizada por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la recopilación de casos reportados por la sociedad civil, revela una serie de desafíos que amenazan el ejercicio libre y seguro del periodismo en el país. La Relatoría destaca la persistencia de presiones editoriales, la estigmatización por parte de figuras de poder y las amenazas provenientes de grupos armados, factores que socavan el pluralismo y la calidad del debate público.

La preocupación central radica en la vulnerabilidad de los medios públicos, que deberían fortalecerse como espacios de diversidad y pluralidad, pero que, en cambio, se ven expuestos a manipulaciones y presiones que comprometen su autonomía editorial. Para garantizar su independencia, la Relatoría enfatiza la necesidad de transparencia en la gestión, la financiación y la operación de estos medios, así como la participación activa de diversos sectores de la sociedad en su supervisión.

El informe también pone de relieve la creciente hostilidad hacia los periodistas, especialmente las mujeres, quienes enfrentan acoso dentro de las redacciones y son víctimas de represalias por denunciar estos hechos. En 2025, se documentaron 469 agresiones contra periodistas, muchas de ellas amenazas y actos de estigmatización que buscan desacreditar su trabajo y generar un clima de miedo.

Esta situación se agrava en regiones como Arauca, Caquetá y Norte de Santander, donde las intimidaciones físicas y los desplazamientos forzados son una realidad. Como consecuencia, muchos periodistas recurren a la autocensura para proteger su seguridad, limitando así el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. La impunidad en estos casos supera el 90%, lo que perpetúa el ciclo de violencia y silencia las voces críticas.

Además, se observa una tendencia preocupante al uso abusivo del sistema judicial para intimidar a los periodistas, especialmente en épocas electorales, a través de tutelas y demandas interpuestas por funcionarios que buscan evitar investigaciones. El caso de Lorena Beltrán, obligada a exiliarse debido al acoso judicial, es un ejemplo emblemático de esta estrategia para silenciar la crítica y restringir el debate público.

La Relatoría de la CIDH, en colaboración con organizaciones como la Fundación Gabo, ha identificado que el 24% de los medios ha recibido amenazas para suspender coberturas y el 35% ha optado por no publicar información por motivos de seguridad, lo que evidencia la magnitud de la autocensura en el país. A pesar de estos desafíos, se han registrado algunos avances importantes, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, que ha desarrollado estándares para investigar crímenes contra periodistas con un enfoque de libertad de expresión.

Sin embargo, es fundamental fortalecer las instituciones y garantizar la protección efectiva de los periodistas para revertir la tendencia negativa y asegurar un ambiente propicio para el ejercicio libre y seguro del periodismo. La Relatoría insta al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para abordar estas preocupaciones, incluyendo la promoción de la independencia de los medios públicos, la protección de los periodistas, la lucha contra la impunidad y el respeto a la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia.

La situación actual exige un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad civil para defender el derecho a la información y garantizar que los periodistas puedan cumplir con su labor sin temor a represalias





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