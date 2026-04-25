CIDH Alerta por Hostilidad hacia la Prensa en Colombia y Uso de 'Influencers' en Medios Públicos

Un informe de la CIDH revela un ambiente informativo hostil en Colombia, con ataques a periodistas, presiones en medios públicos como RTVC y la promoción de figuras digitales sin transparencia. Se denuncia la deslegitimación de la prensa por parte de funcionarios gubernamentales, incluyendo al presidente Petro.

El reciente informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) revela una preocupante situación para la libertad de prensa en Colombia . La CIDH documenta un ambiente informativo cada vez más hostil, caracterizado por la autocensura y la falta de transparencia, orquestado desde el gobierno.

Se señala una estrategia de deslegitimación de los medios privados, acusándolos de responder a intereses económicos, mientras simultáneamente se promueve la influencia de figuras digitales, a menudo sin la debida transparencia, en los medios públicos como RTVC. Este último se describe como una caja de resonancia del gobierno actual, con reportes de presiones para modificar o suprimir contenidos críticos, así como salidas forzadas de periodistas y directivos, y posibles vetos a voces disidentes.

El informe destaca las declaraciones del director de RTVC, Hollman Morris, que podrían contribuir a desacreditar a los medios de comunicación. Además de las presiones internas en RTVC, la CIDH expresa su alarma por el aumento de discursos oficiales que deslegitiman la prensa.

El presidente Gustavo Petro ha sido señalado por calificar a periodistas y medios como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” e incluso con términos despectivos como “vagabundos” y “oligárquicos”, con el objetivo aparente de desacreditar su trabajo y justificar posibles represalias. Estos ataques, principalmente difundidos a través de su cuenta en la red social X, no solo deterioran el debate público, sino que también incrementan los riesgos para los periodistas que cubren temas sensibles.

El informe subraya el impacto diferenciado de estas agresiones en las mujeres periodistas, quienes enfrentan ataques en línea con componentes de violencia de género destinados a silenciar sus voces y limitar su participación. Casos concretos, como el de Ana María Mesa Villegas y Cielo Esperanza Reyes Téllez, ilustran el hostigamiento y la presión experimentada por periodistas en RTVC tras expresar opiniones críticas o cubrir temas delicados.

La CIDH identifica al presidente Petro y a la congresista Sandra Ramírez como responsables de ejercer violencia verbal contra periodistas. Se citan ejemplos específicos, como las declaraciones del presidente Petro calificando a la periodista Diana Saray Giraldo como “criminal” y “destructora de personas”, y las acusaciones de Ramírez contra Giraldo por una noticia sobre su visita a Venezuela, calificándola de “irresponsable, tendenciosa y peligrosa”. Estos incidentes, según la CIDH, han desencadenado ataques hostiles y misóginos contra la periodista.

El informe enfatiza la necesidad de proteger la libertad de prensa y garantizar un ambiente informativo plural y transparente en Colombia, donde los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias o ataques. La inclusión de creadores de contenido digital en espacios de análisis sin criterios claros de transparencia también se considera un factor que podría afectar la calidad y credibilidad del debate público.

La CIDH insta al gobierno colombiano a tomar medidas para frenar la estigmatización de la prensa y proteger a los periodistas de la violencia y el hostigamiento





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