CIDH Alerta sobre Riesgo Electoral en Colombia por Violencia Política y Desplazamiento

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por el aumento de la violencia política en Colombia, destacando el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el incremento del desplazamiento interno como amenazas para unas elecciones libres y seguras en 2026.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) ha manifestado una profunda inquietud ante el creciente clima de violencia política que se cierne sobre Colombia , especialmente en el contexto de la preparación para las elecciones de 2026.

Su informe anual detalla una preocupante combinación de factores de riesgo que amenazan la integridad del proceso democrático, incluyendo una polarización exacerbada, la persistente presencia de grupos armados ilegales y un debilitamiento general de las condiciones necesarias para una participación ciudadana plena y sin temor. El informe no se limita a señalar tendencias generales, sino que destaca eventos específicos que ilustran la gravedad de la situación.

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un acto público en junio de 2025, es presentado como un claro ejemplo de la violencia política que aún persiste en el país y que representa una amenaza directa a la estabilidad de las instituciones democráticas. Este trágico suceso, lejos de ser un incidente aislado, se inscribe en un patrón de intimidación y violencia que busca silenciar voces disidentes y coartar la libertad de expresión.

La CIDH subraya que la presencia continua de actores armados y la proliferación de economías ilícitas en diversas regiones del país limitan la capacidad del Estado para ejercer su autoridad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esta falta de presencia estatal tiene un impacto directo en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y restringe el ejercicio de derechos políticos fundamentales, especialmente en áreas donde grupos criminales ejercen un control territorial efectivo.

La coincidencia entre un aumento de la violencia y la proximidad de las elecciones de 2026 eleva significativamente el nivel de riesgo, exigiendo a las autoridades colombianas redoblar sus esfuerzos para garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia. El informe de la CIDH también pone de relieve el alarmante aumento del desplazamiento interno en Colombia, impulsado por los enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales.

La situación en el Catatumbo es particularmente crítica, con al menos 60.000 personas desplazadas y 12.000 confinadas en sus hogares durante el año 2025. Esta crisis humanitaria tiene un impacto devastador en las comunidades más vulnerables, incluyendo a los pueblos indígenas, quienes se ven obligados a abandonar sus tierras ancestrales y a enfrentar condiciones de vida precarias.

Además del desplazamiento, el informe documenta la persistencia de amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes desempeñan un papel crucial en la defensa de los intereses de sus comunidades y en la promoción de la justicia social. La Defensoría del Pueblo ha registrado 107 homicidios de líderes sociales entre enero y julio de 2025, mientras que organizaciones civiles denuncian altos niveles de impunidad en estos casos, lo que perpetúa un clima de miedo y violencia.

La CIDH reconoce los esfuerzos realizados por las instituciones colombianas para proteger a los candidatos y monitorear la situación de seguridad, como el Plan Integral de Protección para candidatos y las estrategias de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el organismo advierte que estas medidas aún son insuficientes para hacer frente a la magnitud de la amenaza y que se requiere un enfoque más integral y coordinado para garantizar la seguridad de todos los actores políticos y ciudadanos.

La falta de acceso a la justicia y la impunidad generalizada son factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia y que socavan la confianza en las instituciones del Estado. De cara a las elecciones de 2026, la CIDH insiste en la necesidad de fortalecer la protección de los candidatos, reducir la violencia política y promover el diálogo democrático entre todas las partes interesadas.

El informe subraya la importancia de garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en el proceso electoral de manera libre e informada, sin temor a represalias o intimidaciones. La CIDH también destaca la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades.

La implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión social, el desarrollo económico y el acceso a la justicia son fundamentales para construir una sociedad más justa y pacífica. Además, el informe menciona incidentes específicos que ilustran la complejidad de la situación, como las amenazas que han provocado la suspensión de clases para 1.000 estudiantes en Huila y el hallazgo de explosivos en El Plateado.

Estos hechos demuestran que la violencia no se limita a los enfrentamientos armados, sino que también se manifiesta en formas más sutiles, como las amenazas y la intimidación. La CIDH insta al gobierno colombiano a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil, garantizar el acceso a la justicia y promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.

La situación actual exige un compromiso firme por parte de todas las partes interesadas para construir un futuro más seguro y democrático para Colombia





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