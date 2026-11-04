Cielo Rusinque viaja a EE.UU. tras renunciar a visa por Petro

La exfuncionaria Cielo Rusinque visita Estados Unidos meses después de renunciar a su visa en solidaridad con Gustavo Petro, generando crítica por su doble discurso político.

La exsuperintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, realizó un recorrido turístico por Estados Unidos hace una semana, lo que contrasta con su posición pública anterior. Rusinque había renunciado a su visa estadounidense el 30 de septiembre de 2025 como un gesto de apoyo al presidente Gustavo Petro.

La Contradicción del Viaje Turístico

Rusinque publicó fotografías en plataformas sociales donde se le ve paseando por Boston, Salem, Nueva York y Washington. Esta acción ocurre poco más de un año después de que ella y otros exfuncionarios lanzaran una campaña de indignación tras la retirada de la visa de Petro. La visita incluye sitios emblemáticos como la Estatua de la Libertad, cumpliendo una promesa hecha a su hijo durante sus vacaciones escolares.

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El Origen de la Protesta Antiamericana

La decisión inicial de Rusinque se justificó como un rechazo a lo que consideraba un trato humillante y chantajista del gobierno estadounidense hacia Colombia. En ese momento, calificó su renuncia como un acto de dignidad frente a la actuación de los funcionarios estadounidenses. Argumentó que no aceptaría presiones contra el país por las posiciones del presidente Petro sobre el conflicto en Gaza.

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Defensa Ideológica y Referentes Históricos

Para justificar su presencia actual, Rusinque señaló que Estados Unidos es un país libre y celebró el triunfo de los demócratas en el Congreso. Defendió que la nación no puede reducirse a la figura del presidente Donald Trump. Enumeró a Abraham Lincoln, Rosa Parks y Martin Luther King como referentes de lucha por derechos civiles.

Contexto Político y Reacciones

La exfuncionaria intentó anticipar críticas aclarando que su renuncia no era un rechazo general a Estados Unidos, sino a las actuaciones de su gobierno. Este caso se suma a la cancelación de la visa del ministro Juan Carlos Florián. La situación refleja la polarización interna en torno a la política exterior colombiana bajo el mandato petrista.