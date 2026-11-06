Ciencia en Colombia enfrenta riesgo por fusión ministerial propuesta por el gobierno

La Academia Colombiana de Ciencias y científicos advierten que la fusión de Educación y Ciencia en un nuevo ministerio podría debilitar la capacidad nacional de innovación y competitividad.

El sector científico colombiano está alertando sobre los riesgos de una reorganización gubernamental que podría debilitar el desarrollo tecnológico y la investigación nacional. La propuesta del gobierno para fusionar el Ministerio de Educación con el de Ciencia, Tecnología e Innovación ha generado rechazo inmediato entre expertos e instituciones clave.

Fusion Educativa Y Cientifica Pone En Riesgo Innovacion

El gobierno central tiene previsto realizar una reestructuración profunda de las dependencias del Estado con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia operativa. Este plan se contempla dentro del proyecto de ajuste fiscal presentado ante el Congreso de la República, el cual busca revestir al presidente Abelardo de la Espriella de facultades extraordinarias por un período de seis meses. Estas facultades permitirían suprimir, escindir y fusionar ministerios, superintendencias y agencias públicas para alcanzar la meta de reducir el número de carteras de diecinueve a diez.

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Academia Warns Against Weakening Scientific Policy

Carlos Alberto Vargas Jiménez, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha expresado su preocupación formal ante esta medida. Vargas Jiménez reconoce la necesidad urgente de racionalizar el gasto público, pero advierte que fusionar Educación con Ciencia podría debilitar la capacidad del país para formular y coordinar una política científica transversal. El físico y geólogo enfatiza que las misiones de la ciencia y la educación son complementarias pero fundamentales por separado.

Historical Context Of Previous Educational Mergers

Los críticos señalan que esta fusión representa un paso atrás histórico, ya que se replicó una estructura anterior que no funcionó correctamente. Moisés Wasserman Lerner, bioquímico consultado, recordó que cuando se creó Colciencias, este operó como un fondo adscrito al Ministerio de Educación hasta la década de los noventa. La primera ley de ciencia posteriormente lo convirtió en un instituto adscrito a Planeación Nacional, evidenciando que la separación institucional fue necesaria para su operación adecuada.

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Impact On Economy And Sector Competitiveness

Vargas Jiménez destaca que la ciencia es indispensable para sectores como la salud, la industria, la agricultura, la energía y la biodiversidad. Afirmó que Colombia necesita una institucionalidad científica con capacidad de interlocución directa en todos estos campos para mantener la competitividad nacional. El Ministerio de Ciencia fue creado en 2019 y consolidado mediante una nueva ley en 2021, tras décadas de esfuerzo, aunque ha enfrentado restricciones presupuestales graves desde su inicio.

Future Reforms And Technical Proposals

Ante esta situación, la Academia Colombiana de Ciencias ha ofrecido su colaboración técnica al gobierno y al Congreso. Proponen fortalecer a Minciencias como rector de las políticas científicas y crear una agencia especializada, técnicamente autónoma, para ejecutar programas y financiación. Esta medida busca evitar aumentar innecesariamente la burocracia mientras se corrigen las deficiencias actuales sin poner en riesgo las capacidades estratégicas para el desarrollo económico y social del país.