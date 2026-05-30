Cientos de exalcaldes antioqueños avalan a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la presidencia de 2026

Más de 100 expresidentes municipales de Antioquia firmaron una carta en la que respaldan la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, argumentando la necesidad de un gobierno central aliado del territorio y capaz de impulsar desarrollo municipal.

Más de un centenar de exalcaldes del departamento de Antioquia han manifestado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial encabezada por Juan Daniel Oviedo , anticipando las elecciones que se celebrarán el 31 de mayo de 2026.

La decisión se plasmó en una carta firmada colectivamente, en la que los mandatarios locales resaltan la alineación de sus "principios y convicciones" con los de la postulante, al mismo tiempo que elogian el "trabajo técnico, riguroso y honesto" del aspirante a la segunda vicepresidencia. Según el documento, este respaldo nace de la convicción de que el país necesita un gobierno central que actúe como aliado del territorio, que invierta con criterio y que comprenda que el desarrollo se construye municipio a municipio.





Los firmantes enfatizan que Colombia lleva demasiado tiempo fragmentada, y que la confrontación constante ha agotado a la ciudadanía y paralizado a las instituciones. En este sentido, la carta subraya la necesidad de superar la polarización política mediante una gestión que priorice la cooperación intergubernamental y el fortalecimiento de los recursos locales.

Los exalcaldes recuerdan que han liderado administraciones en municipios tan diversos como Medellín, Envigado, Itagüí, Bello y Sabaneta, y que sus experiencias les permiten identificar los retos estructurales que requieren una respuesta coordinada desde la nación. Por ello, consideran esencial que el futuro presidente y vicepresidente comprendan la realidad de los entes territoriales, promuevan inversiones estratégicas y fomenten políticas que reduzcan la brecha entre lo urbano y lo rural.





Entre los nombres que aparecen en la carta se encuentran figuras de amplio reconocimiento, tales como Aníbal Gaviria Correa, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia; Juan Gómez Martínez, también exalcalde de la capital antioqueña y exgobernador; Héctor Londoño Restrepo, exalcalde de Envigado; y Carlos Muñoz López, exalcalde de Bello. Además, la lista incluye a exalcaldes de municipios más pequeños, como el de Titiribí, Urrao, Caicedo y Cañasgordas, reflejando la amplitud geográfica del respaldo.

Cada firma representa una voz que, en su momento, gestionó recursos, diseñó planes de desarrollo y enfrentó los desafíos propios de sus localidades, lo cual confiere legitimidad y peso político al respaldo. En conjunto, este amplio apoyo institucional busca proyectar a la candidatura de Valencia‑Oviedo como una opción que combine experiencia, visión territorial y compromiso por la unidad nacional, en un contexto electoral donde la demanda de estabilidad y progreso es cada vez más apremiante





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paloma Valencia Juan Daniel Oviedo Exalcaldes Antioquia Elecciones 2026 Desarrollo Territorial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma Valencia: 'De La Espriella posa como gran opositor de Petro, pero nunca ha estado aquí'Para la candidata, la oposición no es un asunto de discursos mediáticos, sino de presencia constante en el país.

Read more »

“Todo iba bien hasta que llegó Oviedo”: Briceño sobre fórmula de Paloma ValenciaDaniel Briceño marcó distancia con Juan Daniel Oviedo y cuestionó estrategia de campaña de Paloma Valencia.

Read more »

La historia no contada del café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: “espectáculo lo montó ella”Sergio Fajardo respondió si se sentó a tomar el café con Paloma Valencia con la intención de llegar a acuerdos o si solo lo vio como un escenario para impulsar su candidatura a la Presidencia de Colombia.

Read more »

Exalcaldes de Antioquia respaldan candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel OviedoLos exmandatarios locales anunciaron su respaldo a la fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, a un día de las elecciones presidenciales en Colombia.

Read more »