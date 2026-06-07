Cierran centro estético en Cali por practicar procedimientos invasivos de forma ilegal

La Secretaría de Salud de Cali cerró un centro estético del norte de la ciudad tras detectar que presuntamente realizaba procedimientos invasivos sin la habilitación requerida.

La Secretaría de Salud de Cali cerró un centro estético del norte de la ciudad tras detectar que presuntamente realizaba procedimientos invasivos sin la habilitación requerida.

La medida se adoptó luego de una denuncia ciudadana y en medio de la preocupación por recientes casos de complicaciones y muertes asociadas a procedimientos estéticos irregulares. La Secretaría de Salud de Cali ordenó la suspensión inmediata de las actividades de un establecimiento de servicios estéticos ubicado en el norte de la ciudad, tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con la práctica de procedimientos para los que no contaba con autorización sanitaria.

La actuación de las autoridades se originó por una denuncia ciudadana que motivó una visita de inspección. Durante la diligencia, funcionarios del organismo encontraron elementos que indicarían la realización de intervenciones invasivas sin la habilitación exigida por la normatividad vigente. Según informó la entidad, la revisión permitió establecer que el lugar desarrollaba actividades que excedían los servicios autorizados, motivo por el cual se impuso la medida de cierre y se inició el respectivo proceso administrativo.

En el operativo fueron encontrados medicamentos, equipos e insumos que, de acuerdo con la verificación preliminar, estarían relacionados con procedimientos de cirugía plástica invasiva. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, señaló que la inspección evidenció la ejecución de intervenciones para las que el establecimiento no estaba habilitado, razón por la cual se ordenó el cierre total y la aprehensión de los elementos encontrados.

La medida se conoce en medio de la preocupación generada por hechos recientes asociados a procedimientos estéticos presuntamente practicados en lugares que no cumplían con los requisitos exigidos. Entre ellos se encuentra el caso de Yulixa Tolosa, quien falleció tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento clandestino en el sur de Bogotá. También está el de Nayeli Larrahondo, enfermera caleña que sufrió un paro cardiorrespiratorio después de haberse realizado, presuntamente, un procedimiento estético en Puerto Tejada, Cauca.

Estos episodios han llevado a las autoridades a insistir en la importancia de fortalecer los controles sobre este tipo de establecimientos y verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para su funcionamiento





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