La EAAB cierra un tramo de la Avenida Boyacá por daños en el canal Boyacá. Las obras de rehabilitación durarán hasta febrero de 2027 para garantizar la seguridad vial.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, conocida como EAAB, ha anunciado oficialmente el cierre parcial de la Avenida Boyacá para ejecutar trabajos de emergencia. La intervención afecta específicamente un tramo del carril oriental de la calzada rápida occidental, en dirección norte-sur. Este cierre es una medida preventiva y de seguridad derivada de los daños estructurales severos causados por las intensas precipitaciones registradas recientemente.

Daños estructurales por lluvias intensas

Los trabajos de rehabilitación se extenderán por un periodo prolongado de tres meses, con una fecha de finalización prevista hasta febrero de 2027. El motivo principal de esta extensión temporal es la necesidad de reemplazar las placas del canal que se deslizaron hacia el cauce durante las fuertes lluvias. Además, se debe realizar un reforzamiento integral de la infraestructura vial adyacente para garantizar la estabilidad del terreno.

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Los daños visibles comenzaron a manifestarse después de que los aguaceros provocaran el desplazamiento de varias placas del sistema de drenaje. Este evento generó una socavación significativa en el borde de la vía, comprometiendo la integridad del pavimento y la seguridad de los conductores. La entidad identificó que la reparación de estos elementos era crítica para evitar colapsos mayores en la infraestructura urbana.

Alcance técnico de la intervención

La intervención técnica contempla un proceso complejo que incluye la demolición y el retiro cuidadoso de las placas actualmente afectadas. Posteriormente, se procederá con la rehabilitación completa de la estructura del canal para restaurar su capacidad operativa. La etapa final implica la instalación de nuevas piezas que sustituirán a las antiguas, asegurando la continuidad del flujo de aguas pluviales.

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También se realizará un reforzamiento sustancial de la base del carril colindante. Este paso es indispensable para recuperar las condiciones óptimas de seguridad de la infraestructura vial. Los trabajos se ejecutan bajo la supervisión técnica del contratista Aguas de Bogotá, quien cuenta con la experiencia necesaria para manejar este tipo de requerimientos especializados.

Coordinación con la Secretaría de Movilidad

Dado que las intervenciones se desarrollan dentro de una estructura que conduce aguas lluvias y debe soportar crecientes repentinas, se requiere un procedimiento técnico altamente especializado. La EAAB ha coordinado estrechamente con la Secretaría de Movilidad de Bogotá para establecer un plan de manejo de tránsito adecuado. Este plan busca minimizar las molestias a los usuarios mientras se garantizan las obras críticas.

Los comerciantes de la zona Gran San han expresado su preocupación y han solicitado apoyo debido a los cierres viales y eventos anteriores. No obstante, la prioridad actual es la ejecución segura de las obras en el tramo comprendido entre la Avenida Calle 26 y la Calle 48A. El cierre preventivo del tramo vial afectado se mantiene inicialmente, de acuerdo con lo aprobado por la autoridad de tránsito local.

Impacto en el transporte y próximos pasos

Los conductores deben anticipar desvíos y tiempos de viaje más largos al transitar por esta vía principal del oriente capitalino. La duración de las obras, que alcanza hasta febrero de 2027, indica que la normalización del tráfico en este sector específico será un proceso gradual. La EAAB ha enfatizado que la seguridad de la infraestructura es innegociable ante los riesgos hidrogeológicos.

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Se recomienda a los usuarios revisar las rutas alternativas y estar atentos a las actualizaciones de la Secretaría de Movilidad. La rehabilitación del Canal Boyacá es fundamental para la resiliencia de la ciudad frente a eventos climáticos extremos. La ejecución exitosa de este proyecto contribuirá a la estabilidad a largo plazo de la calzada rápida occidental.